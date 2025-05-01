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В Барнауле прошло первомайское шествие профсоюзов. Фото и видео

Активисты вышли на главные улицы краевой столицы с флагами и лозунгами, которые посвящены человеку труда

01 мая 2025, 10:05, ИА Амител

Первомайское шествие профсоюзов в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

1 мая в Барнауле прошло шествие профсоюзов, которые вместе с политическими партиями традиционно участвуют в первомайских митингах и демонстрациях. Активисты вышли на главные улицы города с флагами и лозунгами, посвященными человеку труда.

Колонна прошла от Дома Союзов до площади Советов, где в 10:00 начался праздничный митинг. Лозунг акции: "Доблестный труд – гарантия Победы".

Напомним, в 2024 году алтайские профсоюзы не проводили традиционного шествия. Вместо этого их представители возложили цветы к стеле "Город трудовой доблести" в Нагорном парке.

А подробнее о том, как пройдет Первомай в 2025 году, amic.ru писал здесь.

Первомай в Барнауле / Фото: amic.ru

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Комментарии 5

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Гость

10:14:00 01-05-2025

повышение зарплат бюджетников на 16,6% заложено в бюджет Алтайского края, товарищи!

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Гость

12:01:35 01-05-2025

Гость (10:14:00 01-05-2025) повышение зарплат бюджетников на 16,6% заложено в бюджет Ал... От мертвого осла уши

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Кхм...

12:25:46 01-05-2025

Гость (10:14:00 01-05-2025) повышение зарплат бюджетников на 16,6% заложено в бюджет Ал... Приятного вам аппетита!

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Гость

13:43:23 01-05-2025

Гость (10:14:00 01-05-2025) повышение зарплат бюджетников на 16,6% заложено в бюджет Ал... Кому заложено ? Сидит главбух в журавликах и делит столько сколько хочет, главное себя не отделить

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Гость

07:22:54 02-05-2025

Опять студентов согнали?

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