В Барнауле прошло первомайское шествие профсоюзов. Фото и видео
Активисты вышли на главные улицы краевой столицы с флагами и лозунгами, которые посвящены человеку труда
01 мая 2025, 10:05, ИА Амител
1 мая в Барнауле прошло шествие профсоюзов, которые вместе с политическими партиями традиционно участвуют в первомайских митингах и демонстрациях. Активисты вышли на главные улицы города с флагами и лозунгами, посвященными человеку труда.
Колонна прошла от Дома Союзов до площади Советов, где в 10:00 начался праздничный митинг. Лозунг акции: "Доблестный труд – гарантия Победы".
Напомним, в 2024 году алтайские профсоюзы не проводили традиционного шествия. Вместо этого их представители возложили цветы к стеле "Город трудовой доблести" в Нагорном парке.
А подробнее о том, как пройдет Первомай в 2025 году, amic.ru писал здесь.
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