В Барнауле прошло первомайское шествие профсоюзов. Фото и видео

Активисты вышли на главные улицы краевой столицы с флагами и лозунгами, которые посвящены человеку труда

01 мая 2025, 10:05, ИА Амител

Первомайское шествие профсоюзов в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

1 мая в Барнауле прошло шествие профсоюзов, которые вместе с политическими партиями традиционно участвуют в первомайских митингах и демонстрациях. Активисты вышли на главные улицы города с флагами и лозунгами, посвященными человеку труда.

Колонна прошла от Дома Союзов до площади Советов, где в 10:00 начался праздничный митинг. Лозунг акции: "Доблестный труд – гарантия Победы".

Напомним, в 2024 году алтайские профсоюзы не проводили традиционного шествия. Вместо этого их представители возложили цветы к стеле "Город трудовой доблести" в Нагорном парке.

А подробнее о том, как пройдет Первомай в 2025 году, amic.ru писал здесь.