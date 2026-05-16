В Барнауле проходит православная ярмарка с частицей мощей святителя Макария. Фото
Выставка расположилась на площади Спартака
16 мая 2026, 07:00, ИА Амител
В Барнауле открылась XXV Международная православная выставка-ярмарка "От покаяния к воскресению России". Она проходит на площади Спартака, у храма святителя Димитрия Ростовского, и будет работать ежедневно до 22 мая.
Открытие состоялось 14 мая с молебна, который возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. В этом году выставка посвящена 100-летию со дня упокоения святителя Макария Невского.
Посетители могут поклониться Корбейниковскому Казанскому образу Божией Матери и иконе святителя Макария с частицей мощей. В программе — лекции, встречи со священниками, кинопоказы, концерты и культурно-просветительские мероприятия.
На ярмарке представлены храмы и монастыри Русской православной церкви, а также поместных церквей Беларуси и Сербии. Гости могут приобрести иконы, духовную литературу, изделия с христианской символикой, товары народных промыслов, продукты, одежду и аксессуары.
07:47:35 16-05-2026
Евангельское повествование
Изгнание торгующих из храма — это библейский эпизод, описанный во всех четырёх Евангелиях. Согласно текстам, Иисус Христос, придя в Иерусалимский храм во время праздника Пасхи, увидел, что там ведётся торговля скотом, овцами и голубями, а также производится обмен денег. Возмущённый этим, Он сделал бич из верёвок и изгнал всех торговцев, опрокинув столы менял и скамьи продающих голубей.
В Евангелии от Матфея говорится:
«И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречётся; а вы сделали его вертепом разбойников» (Мф. 21:12–13).
07:48:41 16-05-2026
А в Евангелии от Иоанна добавляется, что Он сказал продающим голубей:
«Возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли» (Ин. 2:16).
10:57:50 16-05-2026
Культ некромансеров...
12:58:28 16-05-2026
А если мне каяться не в чем!?...
Ярмарка!?
А кому мощи!? Налетай! Торопись!
16:32:25 16-05-2026
Комментировать нужно осторожно, так как в России существует законодательство об оскорблении чувств верующих: шаг в право, шаг в лево и всё.
16:58:06 16-05-2026
И эти люди что-то вякают про "христианское" захоронение Ленина?
17:01:05 16-05-2026
И они еще Ленина хотят закопать!!!
08:32:51 17-05-2026
Контингент соответствующий, 60+
21:56:48 17-05-2026
Дичь какая. Третье тысячелетие на дворе.