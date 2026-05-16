В Барнауле проходит православная ярмарка с частицей мощей святителя Макария. Фото

Выставка расположилась на площади Спартака

16 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Православная выставка-ярмарка в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле открылась XXV Международная православная выставка-ярмарка "От покаяния к воскресению России". Она проходит на площади Спартака, у храма святителя Димитрия Ростовского, и будет работать ежедневно до 22 мая.

Открытие состоялось 14 мая с молебна, который возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. В этом году выставка посвящена 100-летию со дня упокоения святителя Макария Невского.

Посетители могут поклониться Корбейниковскому Казанскому образу Божией Матери и иконе святителя Макария с частицей мощей. В программе — лекции, встречи со священниками, кинопоказы, концерты и культурно-просветительские мероприятия.

На ярмарке представлены храмы и монастыри Русской православной церкви, а также поместных церквей Беларуси и Сербии. Гости могут приобрести иконы, духовную литературу, изделия с христианской символикой, товары народных промыслов, продукты, одежду и аксессуары.