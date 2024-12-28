В Барнауле прошло уникальное спортивное тестирование бегунов-любителей

Такое исследование помогает определить сильные и слабые стороны спортсмена

28 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

Спортивное тестирование в Барнауле / Фото: предоставлено amic.ru

В Барнауле любители бега прошли спортивное тестирование, чтобы получить профессиональную оценку своей физической подготовки. Это стало возможным благодаря инициативе бегового клуба Probeg22 и фитнес-клубу X-Fit, который бесплатно предоставил беговые дорожки и принимал спортсменов в течение двух дней.

Речь о специальном функциональном тестировании на беговой дорожке с газоанализатором. Проводил его приглашенный сертифицированный специалист PNOE Trail Running School (Москва).

Такое тестирование полезно и новичкам, и любителям, и профессиональным спортсменам для оценки функциональной работоспособности. Оно проводится, прежде всего, для грамотного расчета тренировочных зон, в том числе зоны увеличения выносливости, зоны увеличения скоростно-силовых показателей, восстановительной зоны.

"Функциональное тестирование помогает определить сильные и слабые стороны спортсмена и наметить основу дальнейшей работы, взаимопонимание между тренером и спортсменом благодаря четким ориентирам, полученным во время теста. Важно, что тестирование удалось провести на современных беговых дорожках премиум-сегмента, которые четко показывают скорость, а значит, обеспечивают точность тестирования", – отметил главный тренер клуба Probeg22, действующий член сборной России по легкой атлетике Юрий Клопцов.

Напомним, беговое любительское движение набирает в Барнауле все большую популярность. Так, в 2024 году при участии Министерства спорта впервые был проведен крупнейший российский полумарафон с общим стартом "ЗаБег.РФ", в котором приняли участие более тысячи барнаульцев. А в ноябре при поддержке фонда Президентских грантов стартовал проект "5 верст" в парке "Изумрудный", где каждую субботу любой желающий может бесплатно принять участие в беговом мероприятии.