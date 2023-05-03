НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле против продавщицы завели дело за продажу алкоголя подростку

Женщину уже привлекали к административной ответственности за подобное нарушение

03 мая 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В отношении продавщицы одного из магазинов в Барнауле возбудили уголовное дело за продажу алкоголя несовершеннолетнему. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, женщина и ранее привлекалась к административной ответственности за подобное нарушение.

На этот раз 40-летняя горожанка продала три бутылки спиртосодержащего напитка 16-летнему юноше, не поинтересовавшись его возрастом и не попросив документы.

Дело возбудили по статье 151.1 УК РФ ("Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции").

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

15:16:13 03-05-2023

Хозяева заставляют продавать, наказывать надо ещё и их.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:54 03-05-2023

пОдросток лет на 30 поди выглядел?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:50 03-05-2023

Гость (15:24:54 03-05-2023) пОдросток лет на 30 поди выглядел? ... С бородой был.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:10 03-05-2023

так а разве в таком случае с хозяина спроса нет? Вне зависимости от показаний заноканой продавщицы... Че там закон говорит

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бык

00:45:09 04-05-2023

А подростку дали премию за раскрытие?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров