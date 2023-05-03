В Барнауле против продавщицы завели дело за продажу алкоголя подростку
Женщину уже привлекали к административной ответственности за подобное нарушение
03 мая 2023, 15:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В отношении продавщицы одного из магазинов в Барнауле возбудили уголовное дело за продажу алкоголя несовершеннолетнему.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, женщина и ранее привлекалась к административной ответственности за подобное нарушение.
На этот раз 40-летняя горожанка продала три бутылки спиртосодержащего напитка 16-летнему юноше, не поинтересовавшись его возрастом и не попросив документы.
Дело возбудили по статье 151.1 УК РФ ("Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции").
15:16:13 03-05-2023
Хозяева заставляют продавать, наказывать надо ещё и их.
15:24:54 03-05-2023
пОдросток лет на 30 поди выглядел?
16:41:50 03-05-2023
Гость (15:24:54 03-05-2023) пОдросток лет на 30 поди выглядел? ... С бородой был.
15:40:10 03-05-2023
так а разве в таком случае с хозяина спроса нет? Вне зависимости от показаний заноканой продавщицы... Че там закон говорит
00:45:09 04-05-2023
А подростку дали премию за раскрытие?