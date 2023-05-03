В Барнауле против продавщицы завели дело за продажу алкоголя подростку

Женщину уже привлекали к административной ответственности за подобное нарушение

03 мая 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В отношении продавщицы одного из магазинов в Барнауле возбудили уголовное дело за продажу алкоголя несовершеннолетнему.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, женщина и ранее привлекалась к административной ответственности за подобное нарушение.

На этот раз 40-летняя горожанка продала три бутылки спиртосодержащего напитка 16-летнему юноше, не поинтересовавшись его возрастом и не попросив документы.

Дело возбудили по статье 151.1 УК РФ ("Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции").