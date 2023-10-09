В Барнауле пройдет всероссийская конференция психиатров

Организатором конференции выступает Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю.К. Эрдмана

09 октября 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

10-11 октября в Барнауле в Алтайском государственном медицинском университете пройдет российская конференция с международным участием, посвященная 75-летию Алтайской психиатрии и 65-летию кафедры психиатрии, медицинской психологии и наркологии. Организатором конференции выступает Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю.К. Эрдмана.

Конференция "Психиатрия Алтайского края: от Эрдмана Ю.К. и до сегодняшних дней" соберет более 60 ведущих специалистов в области психиатрии из 14 российских городов, от Санкт-Петербурга до Читы, а также из узбекского Самарканда.

Среди них – директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Николай Незнанов, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Борис Цыганков, академик РАН, директор НИИ психического здоровья Томского НИИМЦ РАН Николай Бохан, ведущий научный сотрудник Томского НИИМЦ РАН Елена Гуткевич, ведущий научный сотрудник Московского НИИ психиатрии "Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского" Евгений Корень, профессор Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Игорь Вознюк и другие специалисты.

Конференция посвящена двум датам – 75-летию зарождения психиатрической службы в Алтайском крае и 65-летию кафедры психиатрии в АГМУ. В 1948-м в Барнауле начала работу психиатрическая больница под руководством Юрия Карловича Эрдмана, а в 1960-м в нее пришли первые выпускники Алтайского государственного медицинского института – доктора Валентина Трефилова, Юрий Полушкин, Валентин Семке и Валентина Ломакина. С этого времени развитие психиатрической службы было неразрывно связано с научной и педагогической деятельностью кафедры психиатрии.

"Целями конференции, которую мы проводим совместно с АГМУ, является не только почтить память первопроходцев в сфере алтайской психиатрии, но и показать современный уровень развития психиатрической службы в Алтайском крае. Кроме того, нам важно узнать о новых исследованиях и обменяться передовыми практиками с коллегами из ведущих научных институтов, медицинских центров и больниц нашей страны", – рассказал главный врач Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Ю. К. Эрдмана Владимир Нарожнов.Среди тем, заявленных на конференции, – развитие персонализированной психиатрии, проблемы современных зависимостей, вопросы лечения расстройств, связанных с коронавирусной инфекцией, психологическая помощь лицам, подвергшимся психотравмирующим воздействиям, и другие актуальные вопросы психиатрии и психологии.

Конференция откроется в Алтайском государственном медуниверситете 10 октября. На открытии будет показан фильм, посвященный Алтайской психиатрии. Затем в Большом и Малом конференц-залах АГМУ пройдут доклады и дискуссии. Регистрация участников ведется по ссылке.