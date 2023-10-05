Стала "консультативно-диагностической". Барнаульская поликлиника №14 сменила название
Медучреждение значительно расширит свой профиль после переезда в новое большое здание
05 октября 2023, 12:30, ИА Амител
Городская поликлиника № 14 в Барнауле официально сменила свое название. Постановление об этом, подписанное губернатором Виктором Томенко, опубликовано на сайте регионального правительства. После переезда в новое здание она будет называться не "Городская поликлиника № 14", а "Консультативно-диагностическая поликлиника № 14".
Переименование стало необходимым из-за масштабного расширения поликлиники, рассказали в руководстве медучреждения. В 2023 году врачи переедут в новое огромное здание, которое несколько лет строили на ул. Лазурной. Благодаря этому в поликлинике появятся и новые специалисты, и современное оборудование.
"Ряд новых направлений деятельности будут способствовать росту числа пациентов, которые обратятся за медицинской помощью и консультативными услугами именно в наше учреждение. Речь идет об эндоскопическом отделении, центре амбулаторной онкологической помощи, компьютерном томографе и травмпункте. Кроме того, прием станут вести редкие для первичного звена специалисты, в их числе – пульмонолог, гастроэнтеролог, андролог, аллерголог-иммунолог, ревматолог, маммолог, сурдолог, нефролог", – рассказал главный врач поликлиники Дмитрий Денисов. По его словам, после переезда мощности поликлиники будут рассчитаны не только на прикрепленных жителей, но и на весь Индустриальный район. Другими словами, медучреждение будет не только лечить "своих" людей, но и оказывать консультативные и диагностические услуги другим пациентам по принципу Диагностического центра. Отсюда и возникла необходимость в переименовании.
Сейчас поликлиника № 14 располагается в шести разных зданиях, разбросанных по Индустриальному району. После переезда все врачи медучреждения будут работать в одном месте, а штат значительно расширится. Поликлиника сможет принимать до 900 человек ежедневно.
Общая смета проекта превысила 1,5 млрд рублей.
Кстати, это будет первая почти за 40 лет поликлиника, которую с нуля построят в Барнауле. Последним крупным проектом было строительство поликлиники № 11, которое завершили в далеком 1984-м.
13:03:54 05-10-2023
Хоть бы дату открытия озвучили. Столько шума , а результата нет.
13:12:14 05-10-2023
Ну да, как все узнают, да ломанутся "Мне только проконсультироваться"!
13:57:11 05-10-2023
Удивительно, сколько можно сделать полезного всего за 1,5 млрд рублей. И сравните сколько обходится другие авантюры с непонятным финалом.
14:40:19 05-10-2023
Гость (13:57:11 05-10-2023) Удивительно, сколько можно сделать полезного всего за 1,5 мл... Это с учётом того, что какую-то часть пильнули....
14:01:07 05-10-2023
Врачей откуда будут брать? Другие поликлиники "оголять"? Где и так специалистов нехватка
20:36:12 05-10-2023
Гость (14:01:07 05-10-2023) Врачей откуда будут брать? Другие поликлиники "оголять"? Где... Джамшутов привезли и ещё подвезут, что расстраиваться.
14:19:04 05-10-2023
Для индустриального района есть такая поликлиника по типу диагностического, а для остальных, в нашей поликлинике БСМП 2, одни терепавты других специалистов нет.
14:38:12 05-10-2023
Милицию тоже переименовали....
14:39:50 05-10-2023
Гость (14:01:07 05-10-2023) Врачей откуда будут брать? Другие поликлиники "оголять"? Где... Да они теряя обувь сами ринутся туда. Со всей страны устремятся.
16:57:56 05-10-2023
Этой полуклинике нужен новый герой
07:35:40 06-10-2023
Да эту поликлинику ещё до конца года не откроют. Там делать и делать ещё. Придумали Стоянку расширить, лишь бы время протянуть. На ее строительство максимум неделя нужна, будут строить до последнего пока внутри всё не сделают, и она как музей начнет трескаться по всем "швам". Всем министрам похвалить, а воз и ныне там. Теперь выборы прошли, можно успокоиться. Где новый министр, неделя прошла, а назначения нет. Страшно снова Попова назначать? Самый лучший кадр.
10:20:10 06-10-2023
Еще бы объявление крупными буквами повесили у кабинетов приема крови "ЧТО ПРОХОДИТЬ НУЖНО ПО ВРЕМЕНИ УКАЗАННОМУ В ТАЛОНАХ , а не по живой очереди, а то мутят "воду" эти пенсионеры готовы глотки перегрызть