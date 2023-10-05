Медучреждение значительно расширит свой профиль после переезда в новое большое здание

05 октября 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: Барнаульская поликлиника № 14

Городская поликлиника № 14 в Барнауле официально сменила свое название. Постановление об этом, подписанное губернатором Виктором Томенко, опубликовано на сайте регионального правительства. После переезда в новое здание она будет называться не "Городская поликлиника № 14", а "Консультативно-диагностическая поликлиника № 14".

Переименование стало необходимым из-за масштабного расширения поликлиники, рассказали в руководстве медучреждения. В 2023 году врачи переедут в новое огромное здание, которое несколько лет строили на ул. Лазурной. Благодаря этому в поликлинике появятся и новые специалисты, и современное оборудование.

"Ряд новых направлений деятельности будут способствовать росту числа пациентов, которые обратятся за медицинской помощью и консультативными услугами именно в наше учреждение. Речь идет об эндоскопическом отделении, центре амбулаторной онкологической помощи, компьютерном томографе и травмпункте. Кроме того, прием станут вести редкие для первичного звена специалисты, в их числе – пульмонолог, гастроэнтеролог, андролог, аллерголог-иммунолог, ревматолог, маммолог, сурдолог, нефролог", – рассказал главный врач поликлиники Дмитрий Денисов. По его словам, после переезда мощности поликлиники будут рассчитаны не только на прикрепленных жителей, но и на весь Индустриальный район. Другими словами, медучреждение будет не только лечить "своих" людей, но и оказывать консультативные и диагностические услуги другим пациентам по принципу Диагностического центра. Отсюда и возникла необходимость в переименовании.

Сейчас поликлиника № 14 располагается в шести разных зданиях, разбросанных по Индустриальному району. После переезда все врачи медучреждения будут работать в одном месте, а штат значительно расширится. Поликлиника сможет принимать до 900 человек ежедневно.

Общая смета проекта превысила 1,5 млрд рублей.

Кстати, это будет первая почти за 40 лет поликлиника, которую с нуля построят в Барнауле. Последним крупным проектом было строительство поликлиники № 11, которое завершили в далеком 1984-м.