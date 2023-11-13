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В Барнауле резиденцию Деда Мороза откроют в зоопарке

18 ноября в юрте отметят день рождения зимнего волшебника

13 ноября 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: barnaul.press
Фото: barnaul.press

В барнаульском зоопарке откроют резиденцию Деда Мороза, сообщается на странице учреждения во "ВКонтакте".

Резиденцию откроют 18 ноября в юрте, которая весной этого года появилась на территории мини-фермы.

"18 ноября в 18:00 приглашаем в нашу юрту Деда Мороза, где мы отметим его день рождения играми, чаепитием. Приглашаем вас", – рассказал директор зоопарка Сергей Писарев в костюме зимнего волшебника.

В дни новогодних каникул, начиная с конца декабря, юрта будет отрыта для группового посещения и для всех желающих.

Фото: pxhere.com

Поезд Деда Мороза в 2023 году не приедет в Барнаул

В прошлом году он посетил сразу два города в регионе
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Барнаул Барнаульский зоопарк Новый год

Комментарии 2

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Гость

17:58:27 13-11-2023

Плохо себя вели, получайте, в место Деда Мороза, Калатун-Ату. А наш Дед-Мороз БарнАул стороной объехал. Дотолирастились

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Элен без ребят

18:02:26 13-11-2023

Костюм у всем известного дедушки- просто отпад! :)

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