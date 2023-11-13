В Барнауле резиденцию Деда Мороза откроют в зоопарке

18 ноября в юрте отметят день рождения зимнего волшебника

13 ноября 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: barnaul.press

В барнаульском зоопарке откроют резиденцию Деда Мороза, сообщается на странице учреждения во "ВКонтакте".

Резиденцию откроют 18 ноября в юрте, которая весной этого года появилась на территории мини-фермы.

"18 ноября в 18:00 приглашаем в нашу юрту Деда Мороза, где мы отметим его день рождения играми, чаепитием. Приглашаем вас", – рассказал директор зоопарка Сергей Писарев в костюме зимнего волшебника.

В дни новогодних каникул, начиная с конца декабря, юрта будет отрыта для группового посещения и для всех желающих.