В Барнауле семьи погибших в СВО получат по 100 тысяч рублей

Решение об этом приняли депутаты Барнаульской городской Думы

12 февраля 2024, 14:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле помогут деньгами семьям погибших в СВО. Решение приняли депутаты гордумы, сообщила председатель Галина Буевич.

По ее словам, родственники погибших смогут получить единовременно 100 тысяч рублей из городского бюджета, а порядок получения помощи будет "предельно простым".

"Оперативно, с минимальным комплектом документов, члены семей погибших смогут получить средства", – отметила она, не уточнив, какие именно понадобятся документы.

Также добавила, что подобные меры социальной поддержки приняты и в ряде других муниципальных образований Алтайского края и страны.