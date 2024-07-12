В Барнауле снова попробуют найти подрядчика на строительство школы в квартале 2033

В июне власти уже пытались найти подрядчика на закупку, однако тогда заявку никто не подал

12 июля 2024, 11:15, ИА Амител

Проект школы/ Фото: портал госзакупок

Власти Барнаула во второй раз попробуют найти подрядчика на строительство средней школы в квартале 2033 (на ул. Попова, 130). Цена закупки осталась прежней – более 1,5 млрд рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Новая закупка появилась на портале 9 июля 2024 года. Заявки можно подавать до 18 июля 2024 года, итоги лота подведут 22 июля 2024 года.

По контракту школа должна быть построена до 1 ноября 2027 года. Работы начнутся сразу после подписания контракта. До 1 июня 2025 года должен быть завершен демонтаж ограждений и комплекс работ по общестроительным работам и по устройству подкрановых путей. Основные работы планируется начать с 1 сентября 2024 года и закончить в сентябре-октябре 2027 года. Контракт будет действовать до 10 декабря 2027 года.

Новая школа будет высотой четыре этажа, она вместит 1100 учеников. А каждый класс – 25 человек. Учиться дети будут в одну смену.

В здании сделают вестибюль, гардеробы, учебные кабинеты и лаборантские, физкультурно-спортивную зону с двумя спортзалами, тренажерными залами и плавательным бассейном. Актовый зал будет рассчитан на 463 человека. В здании появится библиотека с читальным залом, столовая, пищеблок, медицинский блок и хозяйственные помещения. На улице организуют спортивную зону. Она будет включать в себя футбольное поле, баскетбольную площадку, прямую и круговую беговые дорожки, две зоны для занятий гимнастикой, полосу и яму с песком для прыжков в длину, а также тренажеры.

На улице планируется сделать три зоны для подвижных игр и одну – для тихого отдыха. Будут на территории школы отделы плодового сада и питомника, полевых и овощных культур. Подрядчик построит метео- и географическую площадку, а также предусмотрит место для высадки учеников с ограниченными возможностями здоровья.

По контракту подрядчик не только построит школу, но и проложит все необходимые системы и сети, а также займется устройством дорожной одежды автомобильных дорог и в конце проведет благоустройство.

На данный момент там, где будет построена школа, находится пустырь и стройплощадка.

Напомним, что в июне 2024 года власти уже пытались найти подрядчика, однако тогда заявки на нее никто не подал. Тогда цена закупки тоже была 1,5 млрд рублей.