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В Барнауле состоялось открытие "Ночи музеев"

Торжественная церемония проходит в парке "Центральный"

17 мая 2025, 18:37, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В барнаульском парке "Центральный" вечером 17 мая началась церемония открытия главного культурного мероприятия этой весны – "Ночь музеев".

В парке собрались сотни горожан, которые по случаю акции смотрят выступления танцоров, музыкантов и прочих творческих коллективов.

Программы учреждений культуры продлятся с 19:00 до 02:00. О главных событиях вечера и предстоящей ночи – в нашем материале.

Трамваи и троллейбусы при этом будут работать до самого окончания культурной акции. Так что домой уедут все желающие.

Барнаул культура ночь музеев
Читайте также в сюжете: "Ночь музеев" в Барнауле

Комментарии 1

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Гость

18:49:03 17-05-2025

Так до ночи еще ))) день музеев открыли!

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