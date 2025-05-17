В Барнауле состоялось открытие "Ночи музеев"
Торжественная церемония проходит в парке "Центральный"
17 мая 2025, 18:37, ИА Амител
Фото: Алина Богомолова / amic.ru
В барнаульском парке "Центральный" вечером 17 мая началась церемония открытия главного культурного мероприятия этой весны – "Ночь музеев".
В парке собрались сотни горожан, которые по случаю акции смотрят выступления танцоров, музыкантов и прочих творческих коллективов.
Программы учреждений культуры продлятся с 19:00 до 02:00. О главных событиях вечера и предстоящей ночи – в нашем материале.
Трамваи и троллейбусы при этом будут работать до самого окончания культурной акции. Так что домой уедут все желающие.
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18:49:03 17-05-2025
Так до ночи еще ))) день музеев открыли!