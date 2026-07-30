В Барнауле стадион "Полимера" планируют сделать площадкой для всероссийских матчей

На обновление объекта уже выделили более 61 млн рублей

30 июля 2026, 20:46, ИА Амител

Футбольный стадион, матч / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с представителями Российского футбольного союза и другими спортивными руководителями, сообщает мэрия.

В город приехали, в частности, президент Союза федераций футбола "Сибирь" Владимир Евтушенко, исполнительный директор Максим Сазонтов, представители РФС Станислав Жилкин и Дмитрий Романников. Также в разговоре участвовали председатель городского спорткомитета Петр Кобзаренко и директор школы "Полимер" Павел Сальников.

Вячеслав Франк отметил, что футбол в Барнауле очень популярен: им занимаются более 20 тысяч человек. В городе работает 14 футбольных организаций, в 13 из них тренируются дети и подростки. В муниципальных спортшколах около 1,5 тысячи ребят обучаются футболу под руководством 41 тренера. Город старается создавать хорошие условия для тренировок — строит и обновляет спортивные объекты и поддерживает профильные школы.

По словам Петра Кобзаренко, с 2024 по 2026 год школа "Полимер" получит из городского бюджета 61,1 млн рублей. Средства направят в том числе на приведение стадиона в порядок.

Дмитрий Романников из РФС отметил, что база "Полимера" меняется к лучшему: появилось новое табло, у команды теперь есть автобус для поездок на соревнования.

Директор школы Павел Сальников, в свою очередь, рассказал о планах сделать стадион "Полимера" подходящим для матчей всероссийского уровня и подготовки молодых спортсменов.

Для этого необходимо выполнить требования РФС: обустроить футбольное поле размером 105×68 метров, оборудовать раздевалки с душевыми и санузлами, места для хранения одежды, а также зал для пресс‑конференций и другую необходимую инфраструктуру.

Владимир Евтушенко сообщил, что РФС планирует приобрести для стадиона "Полимера" новое современное покрытие. Он подчеркнул, что Барнаул выбрали неслучайно, так как в городе есть поддержка и готовность вкладывать деньги в развитие команды. По итогам встречи глава города поручил спорткомитету совместно с РФС проработать дальнейшие шаги по модернизации стадиона и другой инфраструктуры школы "Полимер".