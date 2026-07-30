В Барнауле откроют футбольный турнир памяти Геннадия Смертина

В турнире участвуют 16 юношеских команд

30 июля 2026, 12:10, ИА Амител

Футбольный мяч / Изображение сгенерировано с помощью Alice AI

В Барнауле на стадионе СШОР Алексея Смертина стартовали международные соревнования по футболу, посвященные памяти заслуженного тренера Геннадия Ивановича Смертина — наставника известных спортсменов Алексея и Евгения Смертиных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В турнире принимают участие 16 юношеских команд (футболисты 2015 года рождения). География соревнований охватывает несколько регионов России, а также Казахстан и Беларусь.

Церемония открытия пройдет 30 июля в 17:00. Спортсмены будут бороться за победу до 3 августа.