В Барнауле откроют футбольный турнир памяти Геннадия Смертина
В турнире участвуют 16 юношеских команд
30 июля 2026, 12:10, ИА Амител
Футбольный мяч / Изображение сгенерировано с помощью Alice AI
В Барнауле на стадионе СШОР Алексея Смертина стартовали международные соревнования по футболу, посвященные памяти заслуженного тренера Геннадия Ивановича Смертина — наставника известных спортсменов Алексея и Евгения Смертиных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В турнире принимают участие 16 юношеских команд (футболисты 2015 года рождения). География соревнований охватывает несколько регионов России, а также Казахстан и Беларусь.
Церемония открытия пройдет 30 июля в 17:00. Спортсмены будут бороться за победу до 3 августа.
13:08:21 30-07-2026
не знаю как у Смертина ДЮСШ, но у него есть направление с детьми с синдромом дауна.
с ними занимается тренер, вывозят на соревнования и нв экскурсии.\очень болье дело делает Алексей.
знакомые возят.
13:14:57 30-07-2026
очень неприятная фамилия, чтобы так вот фестивалить ее и рекламировать. как назовете яхту, так и поплывете, дада