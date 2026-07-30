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В Барнауле откроют футбольный турнир памяти Геннадия Смертина

В турнире участвуют 16 юношеских команд

30 июля 2026, 12:10, ИА Амител

Футбольный мяч / Изображение сгенерировано с помощью Alice AI
Футбольный мяч / Изображение сгенерировано с помощью Alice AI

В Барнауле на стадионе СШОР Алексея Смертина стартовали международные соревнования по футболу, посвященные памяти заслуженного тренера Геннадия Ивановича Смертина — наставника известных спортсменов Алексея и Евгения Смертиных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. 

В турнире принимают участие 16 юношеских команд (футболисты 2015 года рождения). География соревнований охватывает несколько регионов России, а также Казахстан и Беларусь.

Церемония открытия пройдет 30 июля в 17:00. Спортсмены будут бороться за победу до 3 августа. 

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Комментарии 2

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Трагати

13:08:21 30-07-2026

не знаю как у Смертина ДЮСШ, но у него есть направление с детьми с синдромом дауна.
с ними занимается тренер, вывозят на соревнования и нв экскурсии.\очень болье дело делает Алексей.
знакомые возят.

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Гость

13:14:57 30-07-2026

очень неприятная фамилия, чтобы так вот фестивалить ее и рекламировать. как назовете яхту, так и поплывете, дада

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