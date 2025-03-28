В Барнауле стартовал сезон проката электросамокатов

СИМ заметили в центре города

28 марта 2025, 11:15, ИА Амител

Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

На улицах Барнаула начали появляться первые прокатные электросамокаты.

28 марта их заметили на пересечении Молодежной и Социалистического проспекта около театра драмы, а также в районе Нового рынка.

Тем самым в ближайшие дни самокатов на дорогах и тротуарах города станет еще больше. К тому же в регион как раз возвращается тепло.

В марте Минтранс РФ подготовил проект изменений ПДД, согласно которым пользователь электросамоката будет приравниваться к водителю авто.