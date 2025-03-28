НОВОСТИОбщество

В Барнауле стартовал сезон проката электросамокатов

СИМ заметили в центре города

28 марта 2025, 11:15, ИА Амител

Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru
Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

На улицах Барнаула начали появляться первые прокатные электросамокаты.

28 марта их заметили на пересечении Молодежной и Социалистического проспекта около театра драмы, а также в районе Нового рынка.

Тем самым в ближайшие дни самокатов на дорогах и тротуарах города станет еще больше. К тому же в регион как раз возвращается тепло.

В марте Минтранс РФ подготовил проект изменений ПДД, согласно которым пользователь электросамоката будет приравниваться к водителю авто.

Барнаул самокаты

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

11:40:12 28-03-2025

опять(((

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
542354353

11:51:00 28-03-2025

Нужно срочно запрещать прокат электросамокатов, потому что на них гоняют по тротуарам и калечат пешеходов. Есть боьшая разница между частными самокатчиками и прокатчиками. Если самокат свой - ни них ездят аккуратно. Если прокатный - на них летят сломя голову, потому что платят за время. Отсюда и трагедии. Прокат самокатов нужно ликвидировать тотально везде.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:47:24 28-03-2025

542354353 (11:51:00 28-03-2025) Нужно срочно запрещать прокат электросамокатов, потому что н... А автомобилисты не колечат людей может их тоже нужно запретить

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:52 28-03-2025

Ждем новости про первого убившегося. Как думаете, на этих выходных или уже в апреле?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:49 28-03-2025

Гость (11:59:52 28-03-2025) Ждем новости про первого убившегося. Как думаете, на этих вы... На выходных

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:15 28-03-2025

Гость (12:25:49 28-03-2025) На выходных... Сегодня

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

00:14:13 30-03-2025

Гость (14:43:15 28-03-2025) Сегодня ... Фигвам. Небыло.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:19 28-03-2025

естественному отбору желаю славной сезонной охоты

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
6456546546456

15:37:13 28-03-2025

Сколько сейчас стоит лицензия за тушку тротуарного самокатчика?
Её на госуслугах можно оформить?
А тушки куда сдавать?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Попутчик

17:03:24 29-03-2025


Тушку надо сдавать в гильдию авантюристов

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:01 28-03-2025

Началось. )

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:29:55 28-03-2025

Какие вы все злые(( а потом врачей вам в больницах не хватает😄
Я таких радостных лиц давно у молодежи не видела😊 в центре самокат за самокатом сегодня)

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров