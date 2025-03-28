В Барнауле стартовал сезон проката электросамокатов
СИМ заметили в центре города
28 марта 2025, 11:15, ИА Амител
Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru
На улицах Барнаула начали появляться первые прокатные электросамокаты.
28 марта их заметили на пересечении Молодежной и Социалистического проспекта около театра драмы, а также в районе Нового рынка.
Тем самым в ближайшие дни самокатов на дорогах и тротуарах города станет еще больше. К тому же в регион как раз возвращается тепло.
В марте Минтранс РФ подготовил проект изменений ПДД, согласно которым пользователь электросамоката будет приравниваться к водителю авто.
11:40:12 28-03-2025
опять(((
11:51:00 28-03-2025
Нужно срочно запрещать прокат электросамокатов, потому что на них гоняют по тротуарам и калечат пешеходов. Есть боьшая разница между частными самокатчиками и прокатчиками. Если самокат свой - ни них ездят аккуратно. Если прокатный - на них летят сломя голову, потому что платят за время. Отсюда и трагедии. Прокат самокатов нужно ликвидировать тотально везде.
22:47:24 28-03-2025
542354353 (11:51:00 28-03-2025) Нужно срочно запрещать прокат электросамокатов, потому что н... А автомобилисты не колечат людей может их тоже нужно запретить
11:59:52 28-03-2025
Ждем новости про первого убившегося. Как думаете, на этих выходных или уже в апреле?
12:25:49 28-03-2025
Гость (11:59:52 28-03-2025) Ждем новости про первого убившегося. Как думаете, на этих вы... На выходных
14:43:15 28-03-2025
Гость (12:25:49 28-03-2025) На выходных... Сегодня
00:14:13 30-03-2025
Гость (14:43:15 28-03-2025) Сегодня ... Фигвам. Небыло.
13:03:19 28-03-2025
естественному отбору желаю славной сезонной охоты
15:37:13 28-03-2025
Сколько сейчас стоит лицензия за тушку тротуарного самокатчика?
Её на госуслугах можно оформить?
А тушки куда сдавать?
17:03:24 29-03-2025
Тушку надо сдавать в гильдию авантюристов
15:48:01 28-03-2025
Началось. )
20:29:55 28-03-2025
Какие вы все злые(( а потом врачей вам в больницах не хватает😄
Я таких радостных лиц давно у молодежи не видела😊 в центре самокат за самокатом сегодня)