Уже к концу недели дневные температуры будут достигать +10 градусов

26 марта 2025, 14:30, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru

Потепление на 10 градусов ожидается в Алтайском крае и некоторых других регионах Сибири к концу недели, сообщил агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его информации, еще 26 марта температура воздуха будет на 4–6 градусов ниже нормы, но распространившееся в европейской части России тепло к концу недели начнет влиять и на Сибирь.

"В субботу-воскресенье уже на 4–6 градусов выше нормы значения, то есть за четыре дня температура повысится примерно на 10 градусов", – сказал он.

Ночью будет -10...-15 градусов, а днем – от +5 до +10 градусов. При этом из-за резких колебаний температуры прогнозируются осадки и "условия для скольжения на дорогах", уточнил специалист.

Ранее стало известно, что вскрытие рек в Алтайском крае может произойти уже в конце третьей декады марта.