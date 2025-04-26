В Барнауле стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Волонтеры начали вручать ленты жителям города

26 апреля 2025, 11:30, ИА Амител

Акция "Георгиевская ленточка" в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле стартовала ежегодная всероссийская акция "Георгиевская ленточка", сообщили в телеграм-канале администрации города.

В ее рамках люди по желанию прикрепляют к одежде георгиевскую ленту (символ воинской славы) и тем самым публично демонстрируют гордость за Победу в ВОВ и уважение к воинам, сражавшимся за Отечество.

Накануне волонтеры студенческого отряда проводников "Альянс" в Ленинском районе раздали жителям георгиевские ленточки. Кроме того, более 200 лент вручили горожанам бойцы студотряда СПуО "Штиль" на площади Победы.

Также акция состоялась в Железнодорожном районе у Нулевого километра, где волонтеры АлтГТУ также раздали около двух сотен лент.

Ранее на въезде в Барнаул установили 80-метровую георгиевскую ленту.