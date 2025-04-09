Власти Барнаула нашли подрядчика, который благоустроит парк за ТЦ "Европа"

Работы выполнят почти за 90 млн рублей

09 апреля 2025, 18:30, ИА Амител

Овраг за ТЦ "Европа"/ Фото: amic.ru

Комитет по благоустройству Барнаула нашел подрядчика, который обустроит парк за ТЦ "Европа". Согласно данным с сайта госзакупок, контракт заключили на 89,7 миллиона рублей.

Подрядчик должен завершить работы до 1 декабря 2025 года включительно. Контракт с ним будет действовать до 26 декабря 2025 года.

Победитель аукциона обязан отслеживать качество демонтажных работ, сноса зеленых насаждений, вертикальной планировки, обустройства проездов, тротуаров и площадок, монтажа наружного освещения и видеонаблюдения, пусконаладочные работы, посадку зеленых насаждений, озеленение территории и так далее.

Работы проведут в три этапа, каждый год на эти цели будут тратить около 100 млн рублей. Благоустройство будет идти по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды". На первом этапе в 2025 году приведут в порядок территорию, которая находится ближе к улице Шумакова.

Парк 300-летия Барнаула будет представлять собой две пересекающиеся прогулочные аллеи. В центральной части парка запланирован комплекс для отдыха, а также детские игровые площадки, универсальная спортивная площадка и оснащенная современным спортивным оборудованием зона коворкинга.

В прогулочной зоне для взрослого населения сделают расширенные площадки, где поставят парковые диваны с высокой спинкой и урны. Всего в парке будет 20 скамеек, столько же урн и 53 уличных фонаря.

Территория за ТЦ "Европа" занимает около 15 га и два участка: на ул. Шумакова, 9, и на Взлетной, 2и. Сейчас там находится овраг и несколько гаражей. Судьба этой земли долгое время оставалась неясной. Еще в 1989 году там планировали сделать парк 50-летия СССР, в 2010-м – "Национальную деревню". Эти планы в жизнь так и не воплотились.



В 2023 году инициативная группа барнаульцев смогла добиться включения оврага в голосование по благоустройству на 2025 год. В 2024-м территория за "Европой" в этом голосовании победила, ее поддержали более девяти тысяч жителей краевой столицы.