В Барнауле стоимость проезда на трех маршрутах выросла до 40 рублей с 24 марта
Речь идет об автобусах № 47, 58 и 76
24 марта 2025, 11:10, ИА Амител
В Барнауле на маршрутах № 47, 58 и 76, работающих по нерегулируемому тарифу, стоимость проезда выросла до 40 рублей с 24 марта.
Напомним, на маршруте № 27 стоимость проезда повысили до 40 рублей с 22 марта. А с 1 апреля тариф изменится еще на девяти маршрутах: до 40 рублей (№ 32, 41, 50, 54, 59, 77, 78, 120) и до 45 рублей (№ 144).
В администрацию города также поступили документы с обоснованием изменения стоимости проезда от перевозчиков, работающих по регулируемым тарифам.
Как пояснил amic.ru директор компании "Евробус" Роман Арапов, повышение стоимости проезда на 10 рублей – вынужденная мера.
Перевозки пассажиров в Барнауле осуществляются по 79 маршрутам общественного транспорта: 68 – автобусных, 11 – электрического транспорта (восемь трамвайных и три троллейбусных). Их обслуживают 23 организации различных форм собственности. На 64 маршрутах перевозчики работают по регулируемому тарифу, на 15 – по нерегулируемому. Согласно действующему законодательству, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого они должны уведомить комитет по дорожному хозяйству и транспорту, указав стоимость поездки и дату, с которой эти изменения начнут действовать.
14:12:58 24-03-2025
сколько не дай им денег - как вода в сухую землю. Никаких улучшений в транспорте нет, ноют, что денег мало собирают с работы на общественном транспорте, но ни один не ушел с этого рынка. А комитеты тока одобряют повышения. Пока засветился только Шеломенцев, остальные пока тихо одобряют этот бизнес, не привлекая внимания.
14:43:28 24-03-2025
Почему пенсии повысили на 10% а проезд дорожает на 14% . Как перевозчикам
удается доказать нашей администрации 'то инфляция выше?
19:53:24 24-03-2025
Гость (14:43:28 24-03-2025) Почему пенсии повысили на 10% а проезд дорожает на 14% . Как...
Потому что жители очень радовались повышению пенсионного возраста! Надо цены поднять до 50 рублей до ровного счета!!!
15:15:12 24-03-2025
Да уж... Рост цен с 5 копеек до 40 руб. - в 800 раз! Если бы и наши зарплаты и пенсии выросли в 800 раз, то зарплатка была бы около 160000 руб., а пенсия - тысяч 80000. Ну и где оно? Почему только цены растут, а доходы - увы!
19:26:32 24-03-2025
Ещё транспорт ходил бы нормально,утром не дождешься стоишь 15-20 минут.а цены растут.
19:54:08 24-03-2025
Галина (19:26:32 24-03-2025) Ещё транспорт ходил бы нормально,утром не дождешься стоишь 1...
Гала, а если бы нормально ходил, то сразу до сотки!!!
11:02:40 25-03-2025
Администрация, куда вы смотрите?! Ваши рейды для чего, или вы только на конечных остановках рейды проводите, предлагаю проехаться на всех ТС 47го маршрута в дождь, слякоть. Проезд дорожает, а 47ые половина с дырами ездят, в слякоть все пассажиры в грязи и не из-за лужна на улице, а "гейзеров" бьющих из днища транспортных средств!
08:56:55 26-03-2025
. Дизтопливо стоило 15 копеек а сейчас 71рубль.А так то только доходы легко считать.