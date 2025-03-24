В Барнауле стоимость проезда на трех маршрутах выросла до 40 рублей с 24 марта

Речь идет об автобусах № 47, 58 и 76

24 марта 2025, 11:10, ИА Амител

Автобус № 47 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на маршрутах № 47, 58 и 76, работающих по нерегулируемому тарифу, стоимость проезда выросла до 40 рублей с 24 марта.

Напомним, на маршруте № 27 стоимость проезда повысили до 40 рублей с 22 марта. А с 1 апреля тариф изменится еще на девяти маршрутах: до 40 рублей (№ 32, 41, 50, 54, 59, 77, 78, 120) и до 45 рублей (№ 144).

В администрацию города также поступили документы с обоснованием изменения стоимости проезда от перевозчиков, работающих по регулируемым тарифам.

Как пояснил amic.ru директор компании "Евробус" Роман Арапов, повышение стоимости проезда на 10 рублей – вынужденная мера.

Перевозки пассажиров в Барнауле осуществляются по 79 маршрутам общественного транспорта: 68 – автобусных, 11 – электрического транспорта (восемь трамвайных и три троллейбусных). Их обслуживают 23 организации различных форм собственности. На 64 маршрутах перевозчики работают по регулируемому тарифу, на 15 – по нерегулируемому. Согласно действующему законодательству, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого они должны уведомить комитет по дорожному хозяйству и транспорту, указав стоимость поездки и дату, с которой эти изменения начнут действовать.