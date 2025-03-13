В Барнауле еще на нескольких маршрутах вырастет стоимость проезда до 40 рублей

Речь идет о семи маршрутах, работающих по нерегулируемому тарифу

13 марта 2025, 10:50, ИА Амител

Автобус № 47 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле еще несколько перевозчиков, работающих на маршрутах с нерегулируемым тарифом, подали уведомления об изменении стоимости проезда, сообщает мэрия.

Перевозки пассажиров в Барнауле осуществляются по 79 маршрутам общественного транспорта: 68 – автобусных, 11 – электрического транспорта (восемь трамвайных и три троллейбусных). Их обслуживают 23 организации различных форм собственности. На 64 маршрутах перевозчики работают по регулируемому тарифу, на 15 – по нерегулируемому. Согласно действующему законодательству, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого они должны уведомить комитет по дорожному хозяйству и транспорту, указав стоимость поездки и дату, с которой эти изменения начнут действовать.

"Поступили уведомления от перевозчиков маршрутов № 32, 47, 54, 59, 76, 77, 120 об изменении стоимости проезда до 40 рублей. На маршрутах № 47 и 76 стоимость проезда изменится с 24 марта, на маршрутах № 32, 54, 59, 77, 120 – с 1 апреля", – сообщили в мэрии.

Напомним, ранее о повышении стоимости проезда до 40 рублей уведомили перевозчики маршрутов № 27, 41, 50, 58, 78, а по маршруту № 144 – до 45 рублей.

Также в администрацию города поступили документы с обоснованием изменения стоимости проезда от перевозчиков, работающих на маршрутах с регулируемым тарифом.

Тарифные предложения будут вынесены на рассмотрение Координационного совета по ценообразованию, в состав которого входят представители общественности, депутаты и предприниматели.

Как пояснил amic.ru директор компании "Евробус" Роман Арапов, повышение стоимости проезда на 10 рублей – вынужденная мера.