В Барнауле еще на нескольких маршрутах вырастет стоимость проезда до 40 рублей
Речь идет о семи маршрутах, работающих по нерегулируемому тарифу
13 марта 2025, 10:50, ИА Амител
В Барнауле еще несколько перевозчиков, работающих на маршрутах с нерегулируемым тарифом, подали уведомления об изменении стоимости проезда, сообщает мэрия.
Перевозки пассажиров в Барнауле осуществляются по 79 маршрутам общественного транспорта: 68 – автобусных, 11 – электрического транспорта (восемь трамвайных и три троллейбусных). Их обслуживают 23 организации различных форм собственности. На 64 маршрутах перевозчики работают по регулируемому тарифу, на 15 – по нерегулируемому. Согласно действующему законодательству, перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого они должны уведомить комитет по дорожному хозяйству и транспорту, указав стоимость поездки и дату, с которой эти изменения начнут действовать.
"Поступили уведомления от перевозчиков маршрутов № 32, 47, 54, 59, 76, 77, 120 об изменении стоимости проезда до 40 рублей. На маршрутах № 47 и 76 стоимость проезда изменится с 24 марта, на маршрутах № 32, 54, 59, 77, 120 – с 1 апреля", – сообщили в мэрии.
Напомним, ранее о повышении стоимости проезда до 40 рублей уведомили перевозчики маршрутов № 27, 41, 50, 58, 78, а по маршруту № 144 – до 45 рублей.
Также в администрацию города поступили документы с обоснованием изменения стоимости проезда от перевозчиков, работающих на маршрутах с регулируемым тарифом.
Тарифные предложения будут вынесены на рассмотрение Координационного совета по ценообразованию, в состав которого входят представители общественности, депутаты и предприниматели.
Как пояснил amic.ru директор компании "Евробус" Роман Арапов, повышение стоимости проезда на 10 рублей – вынужденная мера.
11:11:40 13-03-2025
144 - очень востребованный маршрут, всегда битком. Как не сделать повышенный тариф? Людям-то деваться некуда, альтернативы нет! Если 45 рублей -тогда уж строго запретите им возить пассажиров сверх количества сидячих мест. пусть катают 10 человек за 45.
11:17:12 13-03-2025
При клятых "коммуняках" стоимость проезда составляла 3, 5 и 6 копеек (соответственно на трамвае, троллейбусе и метро и на автобусе), но плебс предпочёл и треть уже века упёрто предпочитает власть буржуев...
Пусть же не скулит, тратя на каждую поездку в общественном транспорте десятки рублей (даже после их т.н. "деноминации", т.е. "укрепления" в тысячу раз)!
11:36:56 13-03-2025
Гость (11:17:12 13-03-2025) При клятых "коммуняках" стоимость проезда составляла 3, 5 и ... Дело в бездарности управления, а не в самом строе. В Уренгое стоимость проезда 33 рубля, и полностью муниципальный транспорт с остановками, на которых указано точное время прибытия и у бытия автобусов.
12:04:18 13-03-2025
Гость (11:17:12 13-03-2025) При клятых "коммуняках" стоимость проезда составляла 3, 5 и ... Быстро же ты забыл, как в этот трамвай надо было влезать утром и вечером... к компостеру даже не пробиться было.
14:56:32 15-03-2025
Гость (12:04:18 13-03-2025) Быстро же ты забыл, как в этот трамвай надо было влезать утр... Да, это так и было, и очень редко ходил общественный транспорт! Всегда охота сказать, не нудистов, организуй сам, ты же умный!!!
01:39:46 19-03-2025
Людмила (14:56:32 15-03-2025) Да, это так и было, и очень редко ходил общественный трансп... Работали до 5, а транспорт ходил до 24, А сейчас работаем до 23, а транспорт уже в семь вечера сошёл с маршрутов...
20:58:43 16-03-2025
Гость (11:17:12 13-03-2025) При клятых "коммуняках" стоимость проезда составляла 3, 5 и ... Раньше было государственное. Захотели стать хозяинами- собственниками? Так что же плачите? Привычки старые оставили? Если запчасти, топлтво, растёт в цене, то за издержки платит пссажир. Иначе завтра пешком перспектива топать...
11:37:46 13-03-2025
Сами вправе принимать решении о поднятии стоимости... Просто прекрасно, ну они каждые полгода и будут повышать, а чё, могу же.
11:38:40 13-03-2025
Дорожает все? Обращайтесь к своей крыше за дотациях, а не в карман к людям.
11:39:32 13-03-2025
Все беды от бездарных руководителей, которых народ не выбирал.
11:47:55 13-03-2025
Альтернативу людям дайте, если подымают тарифы эти псевдоперевозчики. Я про 47-й маршрут, например.
Какой еще ходит, так этот??? Долго еще будете мариновать людей в этих корейских консервных банках?
Скажите, т. Курышин????
11:49:22 13-03-2025
Зачем вообще нерегулируемые маршруты? Для какой цели? Конечная меня интересует.
11:54:40 13-03-2025
ну повысит 59-й цену. но автобусов на маршруте больше не станет. и будет как сейчас. утром с южного не уехать, а вечером назад.
12:06:18 13-03-2025
59 маршрут - самые грязные автобусы, на маршруте от Благодатного до Гипермаркета и обратно всего 4-5 машин, интервал движения 30 минут и более. Когда наведут порядок с этим маршрутом?
13:57:12 13-03-2025
Эффективные меры хорошо известны, просто администрации нужно больше о них напоминать , чтобы она отказалась от порочных долгосрочных контрактах с перевозчиками, когда они получают выручку по количеству переведенного груза. Нужна единая система оплаты проезда, доход перевозчиков за выполнение расписания рейсов. Кроме того, маршруты и виды транспорта используются бездарно. Трамваи как замена метро должны не кругами ходить, а четко по кратчайшим маршрутам из центра на периферию. Тогда трамваи можно организовать с частотой каждые 5минут в часы пик. И прежде всего нужен путь от площади Советов, идущий по Павловскому тракту. Дублирующие маршруты на Ленина не нужны. Вдоль магистральных трамвайных маршрутов - пересадка на укороченные автобусные локальные маршруты без дополнительной оплаты проезда.. Именно так работают лучшие системы ОТ мира. Я пишу об этом уже 3-й год в ВК сообществе Комфорт центра Барнаула. Нужно не ворчать бестолку, а поддерживать и внедрять эффективные принципы организации транспорта. Перевозчики поступают так, в какие условия их поставили и иначе поступать не могут.
14:46:00 13-03-2025
Евгений Иванов (13:57:12 13-03-2025) Эффективные меры хорошо известны, просто администрации нужно... Ты еще в спортлото напиши,
14:32:46 13-03-2025
Граждане, ну раз местная власть не может или не хочет навести порядок с транспортом, может пора уже действовать через голову? Сразу в Москву? Я задавала вопрос Путину на прямую линию по поводу транспорта. Надеюсь его как-то учли, но видимо одного голоса мало совсем. Будьте активнее, надо жаловаться, а не нудеть в комментариях
20:42:54 15-03-2025
Гость (14:32:46 13-03-2025) Граждане, ну раз местная власть не может или не хочет навест... Односторонняя связь с гражданами.
Разумеется не хочет.
12:55:33 16-03-2025
Гость (20:42:54 15-03-2025) Односторонняя связь с гражданами.Разумеется не хочет.... Некто не думает о людях, им то как выживать везде на все повышают ценник, как выживать старикам с мизерной пенсией, как работающим у которых зарплаты жилают быть выше??????
07:55:05 18-03-2025
Гость (12:55:33 16-03-2025) Некто не думает о людях, им то как выживать везде на все пов... А зачем думать о людях они о своём кармане думают. Ещё бы качество обслуживания было на уровне. У нас город маленький,а цены как в мегаполисе.
Д
20:33:19 15-03-2025
Претензия к маршруту 1, есть расписание, вышла по расписанию конечная Энергетиков, 18'05, - уехал мимо пустой по Балтийской. 28'27- второй уехал пустой по Балтийской. Одновременно три подряд 60 выпустили пассажиров и уехали. Зачем расписание, если автобусники делают что хотят. В результате опоздала на час.