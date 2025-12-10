В Барнауле студентка хотела арендовать маленькую квартиру, а оплатила покупку в игре

Девушка зарегистрировалась в "специальном приложении" и указала номер банковской карты

10 декабря 2025, 11:06, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

В Алтайском крае мошенники похитили 17 тысяч рублей у 19-летней девушки из Новосибирска, приехавшей в Барнаул на практику, сообщает региональное МВД.

«Приехала на месяц для прохождения производственной практики, стала искать жилье через интернет. Увидела объявление об аренде квартиры-студии, написала автору. Ей сообщили, что аренда оформляется через приложение», – рассказали в ведомстве.

Девушка зарегистрировалась, указала номер телефона, электронную почту и номер банковской карты. После этого с ее счета списались деньги.

Вскоре студентке позвонили из банка и сообщили, что она оплатила интернет-игру, после чего ее аккаунт заблокировали.

Ранее в Алтайском крае девушка две недели переводила деньги мошенникам для дополнительного заработка. А когда она решила вывести деньги, получила отказ.