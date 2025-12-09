Барнаулец перевел мошенникам 1 млн рублей, чтобы "не остаться без средств к существованию"

На протяжении нескольких дней мужчине звонили из различных "государственных организаций"

09 декабря 2025, 10:30, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 53-летний житель Барнаула перевел мошенникам все накопления под предлогом замены домофона, сообщает региональное МВД.

«В мессенджере поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудницей компании по обслуживанию домофонов. Она заявила, что необходимо сделать заявку на смену домофона, а для этого нужно сообщить код из СМС-сообщения», – рассказали в ведомстве.

После этого на протяжении нескольких дней мужчине звонили из различных "государственных организаций". Все "сотрудники" уверяли, что необходимо перевести все сбережения на "безопасные счета", иначе можно остаться без средств к существованию.

В итоге барнаулец снял деньги в банке и перевел более 1 млн рублей на указанный счет. После этого понял, что его обманули.

Ранее в Алтайском крае девушка две недели переводила деньги мошенникам для дополнительного заработка. А когда решила вывести деньги, получила отказ.