Барнаулец перевел мошенникам 1 млн рублей, чтобы "не остаться без средств к существованию"
На протяжении нескольких дней мужчине звонили из различных "государственных организаций"
09 декабря 2025, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае 53-летний житель Барнаула перевел мошенникам все накопления под предлогом замены домофона, сообщает региональное МВД.
«В мессенджере поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудницей компании по обслуживанию домофонов. Она заявила, что необходимо сделать заявку на смену домофона, а для этого нужно сообщить код из СМС-сообщения», – рассказали в ведомстве.
После этого на протяжении нескольких дней мужчине звонили из различных "государственных организаций". Все "сотрудники" уверяли, что необходимо перевести все сбережения на "безопасные счета", иначе можно остаться без средств к существованию.
В итоге барнаулец снял деньги в банке и перевел более 1 млн рублей на указанный счет. После этого понял, что его обманули.
Ранее в Алтайском крае девушка две недели переводила деньги мошенникам для дополнительного заработка. А когда решила вывести деньги, получила отказ.
10:53:54 09-12-2025
"В мессенджере поступил звонок от неизвестной..."
Учитывая, что звонки в вацапе и телеге сейчас официально заблокированы, можно сделать вывод, что мошенники звонили через Max?
12:58:26 09-12-2025
Гость (10:53:54 09-12-2025) "В мессенджере поступил звонок от неизвестной..."Учитыва... 100%
14:11:26 09-12-2025
Гость (10:53:54 09-12-2025) "В мессенджере поступил звонок от неизвестной..."Учитыва... у меня к вам два вопроса:
1. а почему вы решили, что это произошло после блокировки?
2. вы знаете только три мессенджера, которые и учитываете?
14:22:02 09-12-2025
Гость (14:11:26 09-12-2025) у меня к вам два вопроса:1. а почему вы решили, что это ... Почему тогда в статье не озвучен мессенджер, understand?
14:47:08 09-12-2025
Гость (14:11:26 09-12-2025) у меня к вам два вопроса:1. а почему вы решили, что это ... 1. Потому что, если перейти по ссылке из новости, то там указано, что заявление поступило в прошедшую пятницу, т.е. 5 декабря и все разговоры до этого шли с мошенниками несколько дней, а звонки в вацапе и телеграмме были заблокированы ещё летом.
2. Нет, я знаю ещё несколько мессенджеров, но в новости указано, что потерпевшему 53 года, и, соответственно, вряд ли человек в таком возрасте (и что важно - его контакты!) станет использовать, что-то не общеизвестное.
11:12:55 09-12-2025
барнаулец снял деньги в банке и перевел более 1 млн рублей ---- какая интересно у него зарплата? Сотка? С полтинника лям отложить трудно, коммуналка только десятка, плюс бензин, одежда, еда, лекарства. сколько останется отложить, 5 тысяч. Если останется
12:29:22 09-12-2025
Гость (11:12:55 09-12-2025) барнаулец снял деньги в банке и перевел более 1 млн рублей ... Сотка нынче это обычная зарплата
12:43:41 09-12-2025
Гость (11:12:55 09-12-2025) барнаулец снял деньги в банке и перевел более 1 млн рублей ... ничего удивительного. И 240 тысяч зп не хватает, по себе знаю)
14:12:11 09-12-2025
Гость (12:43:41 09-12-2025) ничего удивительного. И 240 тысяч зп не хватает, по себе зна... это вы жалуетесь или хвастаетесь?
14:22:59 09-12-2025
Элен без ребят (14:12:11 09-12-2025) это вы жалуетесь или хвастаетесь?... Фантазирует.
11:38:11 09-12-2025
Почему банки переводят миллионы мошенникам и раздают кредиты без личного присутствия, а остаются в стороне? Пусть компенсируют хотя бы часть.
12:50:30 09-12-2025
Гость (11:38:11 09-12-2025) Почему банки переводят миллионы мошенникам и раздают кредиты... а почему родственники остаются в стороне? Они то видят, что человек глуп. Банки то это знать не могут...
13:06:32 09-12-2025
Гость (12:50:30 09-12-2025) а почему родственники остаются в стороне? Они то видят, что ... Ага, прямо все глупые по-вашему. Умные пока мошенники не облапошили.
11:40:06 09-12-2025
С банка и звонили.. видят, что есть или одобряют под эти действия
11:43:28 09-12-2025
Да, хотелось бы узнать название мессенджера. Это же очень опасно! Его тоже непременно нужно заблокировать в связи с мошенническими действиями )))
13:03:59 09-12-2025
Гость (11:43:28 09-12-2025) Да, хотелось бы узнать название мессенджера. Это же очень оп... Да причем здесь название мессенджера? Вы на этого 53-летнего дебила взглянуть не хотите? Из мессенджера ему позвонили))) ему, видимо, и с утюга позвонить можно, исход будет один.
13:01:05 09-12-2025
По максу только известные звонят, мошенников там нет.
13:08:30 09-12-2025
Почему банк не заблокировал перевод?
13:12:26 09-12-2025
Гость (13:08:30 09-12-2025) Почему банк не заблокировал перевод?... Потому что комиссия за перевод идёт банку.
13:27:31 09-12-2025
Гость (13:08:30 09-12-2025) Почему банк не заблокировал перевод?... А почему банк должен блокировать перевод? Собственник счета переводит деньги. Он что, под стволом пистолета стоял в этот момент? Он под воздействием психотропных препаратов в телефоне клавиши тыкал? Почему за каждого дебила домысливать надо? Долина ты или не Долина - отдала свои деньги - значит они тебе не нужны, ощущай последствия своих поступков всеми фибрами души.
13:47:02 09-12-2025
Гость (13:27:31 09-12-2025) А почему банк должен блокировать перевод? Собственник счета ... Напишу от имени дебила. Мой перевод 4 000 со своего счета на свой в другом банке заблокировали. Долго спрашивали, не мошенникам ли собираюсь переправить деньги. Делаем вывод: если переводишь 4 000, ты для банка дебил. Если 1 000 000, то умница, проверять не надо.
14:22:38 09-12-2025
Гость (13:47:02 09-12-2025) Напишу от имени дебила. Мой перевод 4 000 со своего счета н... Я наверное не дебил. И супруге на карту пару раз в месяц деньги перевожу. Далеко не 4 тысячи. И на свою карту для ребенка так же деньги кидаю. Ни разу не блокировали.... ЧЯДНТ?
14:34:33 09-12-2025
Гость (14:22:38 09-12-2025) Я наверное не дебил. И супруге на карту пару раз в месяц ден... У вас всё впереди!
16:36:09 09-12-2025
Гость (14:22:38 09-12-2025) Я наверное не дебил. И супруге на карту пару раз в месяц ден... Только недавно прошла информация в СМИ о том, что банки могут блокировать действия, несвойственные владельцу счета для противодействия мошенникам. Судя по вашему спичу этот дяденька переводит миллионы разным лицам регулярно, поэтому у банка к нему никаких вопросов не возникло.
А судя по ещё одной "новости" , муссируемой в СМИ, он теперь спокойно подаст в суд на банк на возврат денег, которые он перевел под давлением мошенников и получит свой миллион ) расходимся!
21:02:07 09-12-2025
Гость (13:47:02 09-12-2025) Напишу от имени дебила. Мой перевод 4 000 со своего счета н... Хотел зайти в госуслуги, забыл пароль, пока восстанавливал приходит сообщение В связи с подозрительной активностью госуслуги заблокированы на 72 часа если это вы придите лично или ждите.
Меня не взломать мне самому не дают туда зайти)))
15:29:16 09-12-2025
Почему власти не борятся с мошенниками до таких инциндентов?!!!Никакой профилактики! Только запреты! А случаев все больше!
16:39:11 09-12-2025
Причина всего этого не совершенные законы. Мошенники создают разные виды обмана, зная это
19:44:16 09-12-2025
Гость (16:39:11 09-12-2025) Причина всего этого не совершенные законы. Мошенники создают... Не правильная точка зрения,давали за это лет 20-25 да с конфискацией всего имущества в пользу пострадавших,да показательно пару-тройку человек посадили,так смотришь и преступлений меньше стало