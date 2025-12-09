НОВОСТИПроисшествия

Барнаулец перевел мошенникам 1 млн рублей, чтобы "не остаться без средств к существованию"

На протяжении нескольких дней мужчине звонили из различных "государственных организаций"

09 декабря 2025, 10:30, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 53-летний житель Барнаула перевел мошенникам все накопления под предлогом замены домофона, сообщает региональное МВД.

«В мессенджере поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудницей компании по обслуживанию домофонов. Она заявила, что необходимо сделать заявку на смену домофона, а для этого нужно сообщить код из СМС-сообщения», – рассказали в ведомстве.

После этого на протяжении нескольких дней мужчине звонили из различных "государственных организаций". Все "сотрудники" уверяли, что необходимо перевести все сбережения на "безопасные счета", иначе можно остаться без средств к существованию.

В итоге барнаулец снял деньги в банке и перевел более 1 млн рублей на указанный счет. После этого понял, что его обманули.

Ранее в Алтайском крае девушка две недели переводила деньги мошенникам для дополнительного заработка. А когда решила вывести деньги, получила отказ.

Avatar Picture
Гость

10:53:54 09-12-2025

"В мессенджере поступил звонок от неизвестной..."
Учитывая, что звонки в вацапе и телеге сейчас официально заблокированы, можно сделать вывод, что мошенники звонили через Max?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:26 09-12-2025

Гость (10:53:54 09-12-2025) "В мессенджере поступил звонок от неизвестной..."Учитыва... 100%

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:26 09-12-2025

Гость (10:53:54 09-12-2025) "В мессенджере поступил звонок от неизвестной..."Учитыва... у меня к вам два вопроса:
1. а почему вы решили, что это произошло после блокировки?
2. вы знаете только три мессенджера, которые и учитываете?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:22:02 09-12-2025

Гость (14:11:26 09-12-2025) у меня к вам два вопроса:1. а почему вы решили, что это ... Почему тогда в статье не озвучен мессенджер, understand?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:08 09-12-2025

Гость (14:11:26 09-12-2025) у меня к вам два вопроса:1. а почему вы решили, что это ... 1. Потому что, если перейти по ссылке из новости, то там указано, что заявление поступило в прошедшую пятницу, т.е. 5 декабря и все разговоры до этого шли с мошенниками несколько дней, а звонки в вацапе и телеграмме были заблокированы ещё летом.
2. Нет, я знаю ещё несколько мессенджеров, но в новости указано, что потерпевшему 53 года, и, соответственно, вряд ли человек в таком возрасте (и что важно - его контакты!) станет использовать, что-то не общеизвестное.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:55 09-12-2025

барнаулец снял деньги в банке и перевел более 1 млн рублей ---- какая интересно у него зарплата? Сотка? С полтинника лям отложить трудно, коммуналка только десятка, плюс бензин, одежда, еда, лекарства. сколько останется отложить, 5 тысяч. Если останется

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

12:29:22 09-12-2025

Гость (11:12:55 09-12-2025) барнаулец снял деньги в банке и перевел более 1 млн рублей ... Сотка нынче это обычная зарплата

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:41 09-12-2025

Гость (11:12:55 09-12-2025) барнаулец снял деньги в банке и перевел более 1 млн рублей ... ничего удивительного. И 240 тысяч зп не хватает, по себе знаю)

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:12:11 09-12-2025

Гость (12:43:41 09-12-2025) ничего удивительного. И 240 тысяч зп не хватает, по себе зна... это вы жалуетесь или хвастаетесь?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:22:59 09-12-2025

Элен без ребят (14:12:11 09-12-2025) это вы жалуетесь или хвастаетесь?... Фантазирует.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:11 09-12-2025

Почему банки переводят миллионы мошенникам и раздают кредиты без личного присутствия, а остаются в стороне? Пусть компенсируют хотя бы часть.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:30 09-12-2025

Гость (11:38:11 09-12-2025) Почему банки переводят миллионы мошенникам и раздают кредиты... а почему родственники остаются в стороне? Они то видят, что человек глуп. Банки то это знать не могут...

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:32 09-12-2025

Гость (12:50:30 09-12-2025) а почему родственники остаются в стороне? Они то видят, что ... Ага, прямо все глупые по-вашему. Умные пока мошенники не облапошили.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:06 09-12-2025

С банка и звонили.. видят, что есть или одобряют под эти действия

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:28 09-12-2025

Да, хотелось бы узнать название мессенджера. Это же очень опасно! Его тоже непременно нужно заблокировать в связи с мошенническими действиями )))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:59 09-12-2025

Гость (11:43:28 09-12-2025) Да, хотелось бы узнать название мессенджера. Это же очень оп... Да причем здесь название мессенджера? Вы на этого 53-летнего дебила взглянуть не хотите? Из мессенджера ему позвонили))) ему, видимо, и с утюга позвонить можно, исход будет один.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:05 09-12-2025

По максу только известные звонят, мошенников там нет.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:08:30 09-12-2025

Почему банк не заблокировал перевод?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:26 09-12-2025

Гость (13:08:30 09-12-2025) Почему банк не заблокировал перевод?... Потому что комиссия за перевод идёт банку.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:27:31 09-12-2025

Гость (13:08:30 09-12-2025) Почему банк не заблокировал перевод?... А почему банк должен блокировать перевод? Собственник счета переводит деньги. Он что, под стволом пистолета стоял в этот момент? Он под воздействием психотропных препаратов в телефоне клавиши тыкал? Почему за каждого дебила домысливать надо? Долина ты или не Долина - отдала свои деньги - значит они тебе не нужны, ощущай последствия своих поступков всеми фибрами души.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:02 09-12-2025

Гость (13:27:31 09-12-2025) А почему банк должен блокировать перевод? Собственник счета ... Напишу от имени дебила. Мой перевод 4 000 со своего счета на свой в другом банке заблокировали. Долго спрашивали, не мошенникам ли собираюсь переправить деньги. Делаем вывод: если переводишь 4 000, ты для банка дебил. Если 1 000 000, то умница, проверять не надо.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:22:38 09-12-2025

Гость (13:47:02 09-12-2025) Напишу от имени дебила. Мой перевод 4 000 со своего счета н... Я наверное не дебил. И супруге на карту пару раз в месяц деньги перевожу. Далеко не 4 тысячи. И на свою карту для ребенка так же деньги кидаю. Ни разу не блокировали.... ЧЯДНТ?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:33 09-12-2025

Гость (14:22:38 09-12-2025) Я наверное не дебил. И супруге на карту пару раз в месяц ден... У вас всё впереди!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:36:09 09-12-2025

Гость (14:22:38 09-12-2025) Я наверное не дебил. И супруге на карту пару раз в месяц ден... Только недавно прошла информация в СМИ о том, что банки могут блокировать действия, несвойственные владельцу счета для противодействия мошенникам. Судя по вашему спичу этот дяденька переводит миллионы разным лицам регулярно, поэтому у банка к нему никаких вопросов не возникло.
А судя по ещё одной "новости" , муссируемой в СМИ, он теперь спокойно подаст в суд на банк на возврат денег, которые он перевел под давлением мошенников и получит свой миллион ) расходимся!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:02:07 09-12-2025

Гость (13:47:02 09-12-2025) Напишу от имени дебила. Мой перевод 4 000 со своего счета н... Хотел зайти в госуслуги, забыл пароль, пока восстанавливал приходит сообщение В связи с подозрительной активностью госуслуги заблокированы на 72 часа если это вы придите лично или ждите.
Меня не взломать мне самому не дают туда зайти)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:16 09-12-2025

Почему власти не борятся с мошенниками до таких инциндентов?!!!Никакой профилактики! Только запреты! А случаев все больше!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:11 09-12-2025

Причина всего этого не совершенные законы. Мошенники создают разные виды обмана, зная это

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:44:16 09-12-2025

Гость (16:39:11 09-12-2025) Причина всего этого не совершенные законы. Мошенники создают... Не правильная точка зрения,давали за это лет 20-25 да с конфискацией всего имущества в пользу пострадавших,да показательно пару-тройку человек посадили,так смотришь и преступлений меньше стало

  0 Нравится
Ответить
