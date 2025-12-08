НОВОСТИПроисшествия

На Алтае девушка две недели переводила деньги мошенникам для дополнительного заработка

Когда она решила вывести деньги, получила отказ

08 декабря 2025, 10:40, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Девушка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае юная жительница села Междуречье Локтевского района хотела заработать денег, но в итоге стала жертвой мошенников, сообщает региональное МВД.

«Увидела в интернете объявление о дополнительном заработке в сфере инвестиций и перешла по ссылке. В течение двух недель под руководством аферистки она переводила деньги по указанным реквизитам», – рассказали в ведомстве.

Когда она решила вывести деньги, получила отказ. Только тогда поняла, что стала жертвой аферистов.

Ранее в Алтайском крае другая девушка обчистила всех родных из Барнаула и Новосибирска, чтобы спасти их от мошенников.

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле девушка отправила мошенникам 535 тысяч для "снятия всех подозрений"

Аферисты заявили, что ее могут осудить за сотрудничество с террористами
НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край Мошенники

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

10:49:28 08-12-2025

Девушки уже с мозгами бабушек😀

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:29 08-12-2025

Гость (10:49:28 08-12-2025) Девушки уже с мозгами бабушек😀... Скорее всего эта новость полет фантазии журналиста. Никакая девушка, никаких денег не переводила и вообще ее не существует.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:20 08-12-2025

Гость (10:49:28 08-12-2025) Девушки уже с мозгами бабушек😀... Не все же читали (изучали) марксистко-ленинскую политэкономию..

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:40:30 10-12-2025

Гость (12:03:20 08-12-2025) Не все же читали (изучали) марксистко-ленинскую политэкономи... Ясен пень не все некоторые политэкономию с Адама Смита начали и Джона Кейнса почитывали.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:49 08-12-2025

Откуда у людей столько денег ...которые они переводят по ссылкам черт знает кому...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:34 08-12-2025

А откуда вы знаете, сколько она перевела? Междуречье это деревенька менее чем в 50 домов. Поди пенсию какую-нибудь получала да переводила.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:45 08-12-2025

Гость (11:10:34 08-12-2025) А откуда вы знаете, сколько она перевела? Междуречье это де... У иных жителей деревни денег поболее твоего в разы будет.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:56 08-12-2025

Юная девушка-инвестор из Междуречья.. сурово.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:43:25 10-12-2025

Гость (11:53:56 08-12-2025) Юная девушка-инвестор из Междуречья.. сурово.... Прям ага, из истории помнится Междуречье это долина между реками Тигр и Ефрат.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:13:31 08-12-2025

Так я в там живу, знаю у кого сколько есть. Там не скроешь. Это не минобороны, где годами триллионы исчезают и никто не видит.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров