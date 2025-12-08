На Алтае девушка две недели переводила деньги мошенникам для дополнительного заработка

Когда она решила вывести деньги, получила отказ

08 декабря 2025, 10:40, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае юная жительница села Междуречье Локтевского района хотела заработать денег, но в итоге стала жертвой мошенников, сообщает региональное МВД.

«Увидела в интернете объявление о дополнительном заработке в сфере инвестиций и перешла по ссылке. В течение двух недель под руководством аферистки она переводила деньги по указанным реквизитам», – рассказали в ведомстве.

Когда она решила вывести деньги, получила отказ. Только тогда поняла, что стала жертвой аферистов.

