На Алтае девушка две недели переводила деньги мошенникам для дополнительного заработка
Когда она решила вывести деньги, получила отказ
08 декабря 2025, 10:40, ИА Амител
Девушка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В Алтайском крае юная жительница села Междуречье Локтевского района хотела заработать денег, но в итоге стала жертвой мошенников, сообщает региональное МВД.
«Увидела в интернете объявление о дополнительном заработке в сфере инвестиций и перешла по ссылке. В течение двух недель под руководством аферистки она переводила деньги по указанным реквизитам», – рассказали в ведомстве.
Когда она решила вывести деньги, получила отказ. Только тогда поняла, что стала жертвой аферистов.
Ранее в Алтайском крае другая девушка обчистила всех родных из Барнаула и Новосибирска, чтобы спасти их от мошенников.
10:49:28 08-12-2025
Девушки уже с мозгами бабушек😀
11:59:29 08-12-2025
Гость (10:49:28 08-12-2025) Девушки уже с мозгами бабушек😀... Скорее всего эта новость полет фантазии журналиста. Никакая девушка, никаких денег не переводила и вообще ее не существует.
12:03:20 08-12-2025
Гость (10:49:28 08-12-2025) Девушки уже с мозгами бабушек😀... Не все же читали (изучали) марксистко-ленинскую политэкономию..
21:40:30 10-12-2025
Гость (12:03:20 08-12-2025) Не все же читали (изучали) марксистко-ленинскую политэкономи... Ясен пень не все некоторые политэкономию с Адама Смита начали и Джона Кейнса почитывали.
11:02:49 08-12-2025
Откуда у людей столько денег ...которые они переводят по ссылкам черт знает кому...
11:10:34 08-12-2025
А откуда вы знаете, сколько она перевела? Междуречье это деревенька менее чем в 50 домов. Поди пенсию какую-нибудь получала да переводила.
12:00:45 08-12-2025
Гость (11:10:34 08-12-2025) А откуда вы знаете, сколько она перевела? Междуречье это де... У иных жителей деревни денег поболее твоего в разы будет.
11:53:56 08-12-2025
Юная девушка-инвестор из Междуречья.. сурово.
21:43:25 10-12-2025
Гость (11:53:56 08-12-2025) Юная девушка-инвестор из Междуречья.. сурово.... Прям ага, из истории помнится Междуречье это долина между реками Тигр и Ефрат.
18:13:31 08-12-2025
Так я в там живу, знаю у кого сколько есть. Там не скроешь. Это не минобороны, где годами триллионы исчезают и никто не видит.