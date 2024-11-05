В Барнауле установили стенды с картами города на русском и английском языках

В ближайшее время также установят информационные стенды с барельефами и фигурки с аудиогидом

05 ноября 2024, 09:15, ИА Амител

Информационные стенды в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле завершаются работы по монтажу информационных стел и стендов в историческом центре города, содержащих справки о памятниках архитектуры и улицах, сообщает мэрия.

"Для удобства гостей Барнаула на стелах размещены карты, позволяющие сориентироваться на местности. Информация, нанесенная на туристическую навигацию, представлена на русском и английском языках", – отметили в мэрии.

В ближайшее время также установят информационные стенды с барельефами и фигурки с аудиогидом по истории развития города.

Ранее в администрации Барнаула рассказали, как преобразится туристический центр краевой столицы. На эти цели была выделена субсидия в размере 40,4 млн рублей с софинансированием из городского бюджета в 2,1 млн.