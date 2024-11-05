В Барнауле установили стенды с картами города на русском и английском языках
В ближайшее время также установят информационные стенды с барельефами и фигурки с аудиогидом
05 ноября 2024, 09:15, ИА Амител
В Барнауле завершаются работы по монтажу информационных стел и стендов в историческом центре города, содержащих справки о памятниках архитектуры и улицах, сообщает мэрия.
"Для удобства гостей Барнаула на стелах размещены карты, позволяющие сориентироваться на местности. Информация, нанесенная на туристическую навигацию, представлена на русском и английском языках", – отметили в мэрии.
В ближайшее время также установят информационные стенды с барельефами и фигурки с аудиогидом по истории развития города.
Ранее в администрации Барнаула рассказали, как преобразится туристический центр краевой столицы. На эти цели была выделена субсидия в размере 40,4 млн рублей с софинансированием из городского бюджета в 2,1 млн.
09:18:19 05-11-2024
Для иноагентов?
09:26:20 05-11-2024
К интервенции готовятся либералы 😁
09:36:52 05-11-2024
Отлично! Давно пора!
09:38:33 05-11-2024
Может надо начинать привыкать к китайскому)
09:38:38 05-11-2024
Аглицкий-язык врага...
09:57:41 05-11-2024
Вася (09:38:38 05-11-2024) Аглицкий-язык врага... ... Выявить и обезвредить!
И из школ убрать
09:53:26 05-11-2024
У рабочего и крестьянина только один враг
10:08:54 05-11-2024
Z (09:53:26 05-11-2024) У рабочего и крестьянина только один враг... Америкосы?
Рептилоиды?
Комитет 300?
10:08:17 05-11-2024
а почему не на китайском или узбекском?
10:31:43 05-11-2024
Вчера французов полный трамвай на Челюскинцев приехал. С замотанками и выводком.
10:36:00 05-11-2024
Лучше бы указатели улиц у дорог установили, а то едешь по ленинскому или Красноармейскому и не знаешь , где свернуть. Навигатора нет, не люблю посторонние голоса, да и не нужен он мне
12:13:50 05-11-2024
что стало с предыдущими информационным колоннами? почему для того чтобы ознакомиться с информцией нужно залезать на газон?
13:26:48 05-11-2024
А будет на английском или, все-таки, транслитом?
13:42:11 05-11-2024
когда элите разговаривала на французском - на нас напали французы.
потом усиленно учили немецкий язык - напали немцы...!
теперь что? все учим английский...!? и ждём!?
14:57:01 05-11-2024
Своевременно
16:27:12 05-11-2024
А , что тут такого? Идёте вы по Лондону и видите кафе "KULUNDA." ах как становится приятно осознавать , что где то в глубине сибирской в городе который " являет себя" ТУРИСТИЧЕСКОЙ " Меккой" есть упоминания о далёёёкой стране с буквами.