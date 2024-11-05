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В Барнауле установили стенды с картами города на русском и английском языках

В ближайшее время также установят информационные стенды с барельефами и фигурки с аудиогидом

05 ноября 2024, 09:15, ИА Амител

Информационные стенды в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле завершаются работы по монтажу информационных стел и стендов в историческом центре города, содержащих справки о памятниках архитектуры и улицах, сообщает мэрия.

"Для удобства гостей Барнаула на стелах размещены карты, позволяющие сориентироваться на местности. Информация, нанесенная на туристическую навигацию, представлена на русском и английском языках", – отметили в мэрии.

В ближайшее время также установят информационные стенды с барельефами и фигурки с аудиогидом по истории развития города.

Ранее в администрации Барнаула рассказали, как преобразится туристический центр краевой столицы. На эти цели была выделена субсидия в размере 40,4 млн рублей с софинансированием из городского бюджета в 2,1 млн.

Барнаул Туризм

Комментарии 16

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Дюша

09:18:19 05-11-2024

Для иноагентов?

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Гость

09:26:20 05-11-2024

К интервенции готовятся либералы 😁

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Гость

09:36:52 05-11-2024

Отлично! Давно пора!

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ВВП

09:38:33 05-11-2024

Может надо начинать привыкать к китайскому)

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Вася

09:38:38 05-11-2024

Аглицкий-язык врага...

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Musik

09:57:41 05-11-2024

Вася (09:38:38 05-11-2024) Аглицкий-язык врага... ... Выявить и обезвредить!
И из школ убрать

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Z

09:53:26 05-11-2024

У рабочего и крестьянина только один враг

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Musik

10:08:54 05-11-2024

Z (09:53:26 05-11-2024) У рабочего и крестьянина только один враг... Америкосы?
Рептилоиды?
Комитет 300?

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гость

10:08:17 05-11-2024

а почему не на китайском или узбекском?

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Гость

10:31:43 05-11-2024

Вчера французов полный трамвай на Челюскинцев приехал. С замотанками и выводком.

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Гость

10:36:00 05-11-2024

Лучше бы указатели улиц у дорог установили, а то едешь по ленинскому или Красноармейскому и не знаешь , где свернуть. Навигатора нет, не люблю посторонние голоса, да и не нужен он мне

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Урбаниздко

12:13:50 05-11-2024

что стало с предыдущими информационным колоннами? почему для того чтобы ознакомиться с информцией нужно залезать на газон?

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Гость

13:26:48 05-11-2024

А будет на английском или, все-таки, транслитом?

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Гость

13:42:11 05-11-2024

когда элите разговаривала на французском - на нас напали французы.
потом усиленно учили немецкий язык - напали немцы...!
теперь что? все учим английский...!? и ждём!?

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Гость

14:57:01 05-11-2024

Своевременно

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Гость

16:27:12 05-11-2024

А , что тут такого? Идёте вы по Лондону и видите кафе "KULUNDA." ах как становится приятно осознавать , что где то в глубине сибирской в городе который " являет себя" ТУРИСТИЧЕСКОЙ " Меккой" есть упоминания о далёёёкой стране с буквами.

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