В Барнауле устранили коммунальную аварию, из-за которой два дня не было холодной воды
Вода в ближайшее время вернется в квартиры горожан
07 июня 2025, 16:36, ИА Амител
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В Барнауле специалисты городского "Росводоканала" завершили аварийно-восстановительные работы по ул. Малахова, 136, сообщили в организации.
"Повреждение водопровода диаметром 700 мм устранено. Водоснабжение восстановлено. Специалисты водоканала приступили к заполнению водовода. В течение нескольких часов система выйдет на штатный режим работы", – говорится в сообщении.
Водопровод начали чинить вечером 5 июня. Работы обещали завершить к 06:00 6 июня, но ремонт затянулся. Специалисты работали в круглосуточном режиме.
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