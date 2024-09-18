В Барнауле в одном мюзикл-шоу объединят "Нотр-Дам де Пари" и "Ромео и Джульетта"

Зрители не просто услышат арии из знаменитых мюзиклов, но и увидят связанные между собой в единую историю отрывки из спектаклей

18 сентября 2024, 10:41, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 4 марта 2025 года представят оригинальный мюзикл-шоу – яркую, динамичную, костюмированную и театрализованную программу в потрясающем исполнении звезд первого состава московских мюзиклов.

"В мюзикл-шоу не просто звучат арии из знаменитых мюзиклов, а демонстрируются отрывки из спектаклей, которые связаны между собой в единую историю интересным конферансом. Первое отделение – это легендарная история "Нотр Дам де Пари", а второе – "Ромео и Джульетта". Две потрясающие истории в одной программе. Вы совершите увлекательное путешествие в удивительный мир мюзикла, насладитесь великолепными голосами. В нашем шоу собрано все самое лучшее из золотой коллекции мюзиклов, снискавших себе мировую славу", – рассказали организаторы мероприятия.

Мюзикл-шоу создан для того, чтобы у зрителей появилась уникальная возможность познакомиться с обширным наследием мирового музыкального театра, а также услышать любимые арии (Belle, "Короли ночной Вероны" и другие) в великолепном живом исполнении.

Состав (возможны изменения): Светлана Светикова / Надежда Проскурина, Эд Шульжевский, Александр Постоленко / Денис Дэмкив, Петр Маркин / Алексей Лосихин, Вячеслав Гнедак, Юлия Артемова, Виктория Канаткина и другие ведущие артисты самых известных, успешных и легендарных мюзиклов.