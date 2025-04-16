В Барнауле возбудили дело в отношении самокатчика, который сбил девочку и уехал
Следователи устанавливают личность скрывшегося человека
16 апреля 2025, 12:30, ИА Амител
В Барнауле возбудили уголовное дело по факту происшествия с электросамокатом, в котором пострадала 11-летняя девочка, сообщили в алтайском СК.
Напомним, в воскресенье вечером, 13 апреля, неизвестный на самокате на улице 280-летия Барнаула сбил девочку, которая потеряла сознание и получила травмы. При этом виновник происшествия скрылся. По словам матери пострадавшего ребенка, на самокате ехал "мужчина или парень".
Уголовное дело возбудили по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
"В настоящее время следователями СК проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления", – подчеркнули в ведомстве.
Накануне в Госавтоинспекции Барнаула сообщили о намерении провести рейд по отлову самокатчиков-нарушителей.
12:38:19 16-04-2025
гоняют по двое и на одном колесе и через дорогу на скорости - надо что-то делать!
13:39:19 16-04-2025
Гость (12:38:19 16-04-2025) гоняют по двое и на одном колесе и через дорогу на скорости ... надо что-то делать! --- Запрещать, нафиг, электросамокаты.
12:53:16 16-04-2025
вот это молодцы.
найти и чтобы из него в сизо пропеллер сделали
13:08:04 16-04-2025
по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" - блин, вы серьезно? Ну тогда не водителей авто сбивших пешеходов наказывайте, а производителей этих авто.
18:14:26 16-04-2025
Гость (13:08:04 16-04-2025) по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безо... это предлог. а арендодатель как милый сдаст арендатора) все чеки жпс и номер карточки