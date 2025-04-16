В Барнауле возбудили дело в отношении самокатчика, который сбил девочку и уехал

Следователи устанавливают личность скрывшегося человека

16 апреля 2025, 12:30, ИА Амител

Самокат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле возбудили уголовное дело по факту происшествия с электросамокатом, в котором пострадала 11-летняя девочка, сообщили в алтайском СК.

Напомним, в воскресенье вечером, 13 апреля, неизвестный на самокате на улице 280-летия Барнаула сбил девочку, которая потеряла сознание и получила травмы. При этом виновник происшествия скрылся. По словам матери пострадавшего ребенка, на самокате ехал "мужчина или парень".

Уголовное дело возбудили по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

"В настоящее время следователями СК проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления", – подчеркнули в ведомстве.

Накануне в Госавтоинспекции Барнаула сообщили о намерении провести рейд по отлову самокатчиков-нарушителей.