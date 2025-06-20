В Барнауле возобновили движение по Красноармейскому после ремонта трамвайных путей

Рабочим осталось завершить благоустройство вне проезжей части

20 июня 2025, 11:40, ИА Амител

Проспект Красноармейский / Фото: barnaul.org

В Барнауле открыли движение на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия, где с 2 июня ремонтировали трамвайные рельсы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы на участке выполнили раньше намеченного срока.

Сотрудники "Горэлектротранса" полностью заменили старые пути на новые, уложив более 788 шпал и почти 475 метров рельсов одиночного пути. А специалисты "Автодорстроя" в ночь на 20 июня завершили работы по укладке верхнего слоя асфальта.

Работы по благоустройству территории вне проезжей части закончат до 23 июня, но ограничений для движения транспорта нет.