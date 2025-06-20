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В Барнауле возобновили движение по Красноармейскому после ремонта трамвайных путей

Рабочим осталось завершить благоустройство вне проезжей части

20 июня 2025, 11:40, ИА Амител

Проспект Красноармейский / Фото: barnaul.org
Проспект Красноармейский / Фото: barnaul.org

В Барнауле открыли движение на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия, где с 2 июня ремонтировали трамвайные рельсы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы на участке выполнили раньше намеченного срока.

Сотрудники "Горэлектротранса" полностью заменили старые пути на новые, уложив более 788 шпал и почти 475 метров рельсов одиночного пути. А специалисты "Автодорстроя" в ночь на 20 июня завершили работы по укладке верхнего слоя асфальта. 

Работы по благоустройству территории вне проезжей части закончат до 23 июня, но ограничений для движения транспорта нет.

Барнаул Дорожный ремонт Дорожный ремонт

Комментарии 5

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Гость

12:06:56 20-06-2025

Отлично! Молодцы! Стональщики - продолжаем стонать.

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Гость

12:14:28 20-06-2025

Молодцы!!! Спасибо за труд.

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Бельмесево

12:20:23 20-06-2025

Когда на Змеиногорском на новой развязке коллапс этот закончится - никто не торопится что то быстро там сделать - третий день одну полосу длиной 100 метров асфальтируют, работая исключительно с 8 утра до 6 вечера! Предыдущий подрядчик работал до темна стараясь до минимума сократить коллапсы для жителей. А тут всем совершенно все равно на то что пробки на километры стоят во все направления.

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Гость

12:25:32 20-06-2025

Теперь там пролетать можно от Сити до Аванесова.

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Чучмек

13:34:31 20-06-2025

Гость (12:25:32 20-06-2025) Теперь там пролетать можно от Сити до Аванесова.... Главное повыше лети, чтобы никого не задевать

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