В Барнауле возобновили движение по Красноармейскому после ремонта трамвайных путей
Рабочим осталось завершить благоустройство вне проезжей части
20 июня 2025, 11:40, ИА Амител
Проспект Красноармейский / Фото: barnaul.org
В Барнауле открыли движение на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия, где с 2 июня ремонтировали трамвайные рельсы, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Работы на участке выполнили раньше намеченного срока.
Сотрудники "Горэлектротранса" полностью заменили старые пути на новые, уложив более 788 шпал и почти 475 метров рельсов одиночного пути. А специалисты "Автодорстроя" в ночь на 20 июня завершили работы по укладке верхнего слоя асфальта.
Работы по благоустройству территории вне проезжей части закончат до 23 июня, но ограничений для движения транспорта нет.
12:06:56 20-06-2025
Отлично! Молодцы! Стональщики - продолжаем стонать.
12:14:28 20-06-2025
Молодцы!!! Спасибо за труд.
12:20:23 20-06-2025
Когда на Змеиногорском на новой развязке коллапс этот закончится - никто не торопится что то быстро там сделать - третий день одну полосу длиной 100 метров асфальтируют, работая исключительно с 8 утра до 6 вечера! Предыдущий подрядчик работал до темна стараясь до минимума сократить коллапсы для жителей. А тут всем совершенно все равно на то что пробки на километры стоят во все направления.
12:25:32 20-06-2025
Теперь там пролетать можно от Сити до Аванесова.
13:34:31 20-06-2025
Гость (12:25:32 20-06-2025) Теперь там пролетать можно от Сити до Аванесова.... Главное повыше лети, чтобы никого не задевать