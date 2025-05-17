Ремонт трамвайных путей на площади Октября в Барнауле выполнили почти наполовину
Работы планируют завершить до конца мая
17 мая 2025, 16:30, ИА Амител
Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по капитальному ремонту трамвайного переезда на площади Октября, где работы ведутся с 12 мая. Градоначальнику доложили, что реконструкция завершена почти наполовину.
Во время визита глава города напомнил, что в 2025 году решили отремонтировать три трамвайных переезда: на пересечении проспектов Ленина и Строителей, проспекта Красноармейского и улицы Анатолия, улиц Балтийской и Попова. На эти цели из краевого бюджета выделили 52,6 млн рублей.
"Начали с ремонта одного из крупных трамвайных переездов на площади Октября, его состояние сказывается на всем транспортном потоке в городе. А всего в Барнауле более 140 трамвайных переездов. Ежегодно в плановом порядке проводим ремонт 3-4 переездов. В целом движение трамваев очень важно для города – на этот вид общественного транспорта приходится более 30 процентов всех пассажироперевозок. Около 100 вагонов ежедневно выходит на линию, общая протяженность трамвайных путей составляет 120 км".– сообщил Вячеслав Франк.
Начальник службы пути "Горэлектротранса" Андрей Луганский напомнил, что последний капремонт трамвайных путей на этом участке проводили в 2011 году. Сейчас рельсы и шпалы уже значительно износились, что нередко приводит к сходу трамваев, возникновению задержек в их движении и другим неудобствам.
"На сегодняшний день на трамвайном переезде выполнено 40% от общего объема работ. Первоначально участок был огорожен, установлены дорожные знаки, размещены схемы объездов. Затем был выполнен демонтаж асфальтового покрытия, верхнего строения пути, произведена вырезка загрязненного балласта, подготовлено основание. На участок завезены все необходимые материалы, произведена раскладка шпал, ведется укладка рельсов", — доложил Луганский.
На неделе с 19 по 25 мая планируют выполнить балластировку, предварительную подъемку и пробивку пути. На участок завезены все необходимые материалы, произведена раскладка шпал, ведется укладка рельсов. Всего на площади Октября уложат более 250 шпал и 140 метров рельсов одиночного пути, добавил специалист.
Вячеслав Франк на совещании выразил уверенность в своевременном и качественном завершении всех работ на этом участке.
Напомним, что ремонтировать трамвайный переезд на площади Октября в Барнауле начали 12 мая. На данный момент работы на участке проводятся в круглосуточном режиме. Завершить их рабочие обещают до конца месяца.
16:35:42 17-05-2025
тогда зачем с открытеем тянуть до 31
18:13:35 17-05-2025
серый (16:35:42 17-05-2025) тогда зачем с открытеем тянуть до 31... Чтобы не нарушать отчётности...
18:10:33 17-05-2025
Давно пора администрации обратить внимание и пустить трамвай по маршруту, так как сейчас ходит семерка. Удобно добираться без пересадок,тем кто живет в районе Власихинской. Все кто работает да 22 часов, едут на пятерке, пересаживаются на семерку. Крик души, оставьте семерку по сегодняшнему маршруту!!!!!
21:42:08 17-05-2025
У вас два года пр Ленина был перекрыт и на этом переезде траффик был нулевой, почему бы тогда его не отремонтировать и не создавать лишних проблем горожанам. Думать это не про нашу администрацию.
21:50:29 17-05-2025
Не "закончили наполовину", а выполнили наполовину. 40% это не почти половина, это только 40%, коротко и точно.
11:00:50 18-05-2025
В субботу ни одного рабочего небыло 🙄
13:06:33 18-05-2025
Не хотят и не умеют работать качественно, на результат. Лишь бы деньги освоить. А чтобы еще и для людей - это вообще парадокс. Всё только против людей с максимальными для них проблемами.