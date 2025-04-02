В Барнауле введут новые ограничения на парковку электросамокатов

Пользователей средств индивидуальной мобильности просят соблюдать правила и уважать пешеходов

02 апреля 2025, 17:30, ИА Амител

Самокат в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в 2025 году вводятся новые ограничения на парковку электросамокатов в парках и вблизи детских учреждений. Об этом депутат БГД Сергей Струченко сообщил на своей странице во "ВКонтакте" по итогам совещания в администрации города, на котором обсудили правила для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в текущем году.

"В этом году вводятся новые ограничения на парковку в парках, вблизи детских учреждений. Также большой акцент делается на соблюдение скоростного режима. Важно, чтобы пользователи СИМ соблюдали правила дорожного движения и уважали пешеходов. Мы понимаем, что в условиях современных городских реалий использование таких средств становится необходимостью, и стремимся обеспечить безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения", – подчеркнул Струченко.

В ходе совещания также отметили, что в этом году в городе планируется выставить около 2,5 тыс. электросамокатов. Также барнаульцам рассказали, куда жаловаться на безумных самокатчиков, нарушающих правила.