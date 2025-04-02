В Барнауле введут новые ограничения на парковку электросамокатов
Пользователей средств индивидуальной мобильности просят соблюдать правила и уважать пешеходов
02 апреля 2025, 17:30, ИА Амител
В Барнауле в 2025 году вводятся новые ограничения на парковку электросамокатов в парках и вблизи детских учреждений. Об этом депутат БГД Сергей Струченко сообщил на своей странице во "ВКонтакте" по итогам совещания в администрации города, на котором обсудили правила для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в текущем году.
"В этом году вводятся новые ограничения на парковку в парках, вблизи детских учреждений. Также большой акцент делается на соблюдение скоростного режима. Важно, чтобы пользователи СИМ соблюдали правила дорожного движения и уважали пешеходов. Мы понимаем, что в условиях современных городских реалий использование таких средств становится необходимостью, и стремимся обеспечить безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения", – подчеркнул Струченко.
В ходе совещания также отметили, что в этом году в городе планируется выставить около 2,5 тыс. электросамокатов. Также барнаульцам рассказали, куда жаловаться на безумных самокатчиков, нарушающих правила.
17:53:56 02-04-2025
Важно, чтобы пользователи СИМ соблюдали правила дорожного движения и уважали пешеходов ---- а кто у нас вообще ПДД соблюдает из самокатчиков, водителей или пешеходов? Или, хотя бы, с уважением относится к другим участникам дорожного движения?
18:13:49 02-04-2025
Все остановки уже завалили.пройти не где.
18:39:52 02-04-2025
Высосанная из пальца необходимость использования СИМ натягивается на барнаульский глобус((((
20:19:37 02-04-2025
Гость (18:39:52 02-04-2025) Высосанная из пальца необходимость использования СИМ натягив... Как бы вас не корежило, но эти СИМ - прогресс. На заре автомобилестроения на самодвижущиеся повозки матерились. Понятно, что есть эксцессы, понятно, что требуется регулирование процесса. Но запретить не получится.
21:31:17 02-04-2025
Гость (20:19:37 02-04-2025) Как бы вас не корежило, но эти СИМ - прогресс. На заре автом... Почему в Париже получилось?
08:13:01 03-04-2025
Гость (21:31:17 02-04-2025) Почему в Париже получилось?... В Париже запретили только в центре. Исключительно из-за туристов. Так они и автомобилям запретили в центр заезжать - в район Лувра и Тюильри нельзя въехать на любом автомобиле. Хотите также?
16:14:08 03-04-2025
Гость (08:13:01 03-04-2025) В Париже запретили только в центре. Исключительно из-за тури... наглая ложь.
против голосовали местные жители,которым плевать на удобства туристов.и самокаты запрещены во всем городе.
20:54:51 02-04-2025
Запретить надо электрические самокаты!!их использование создает опасность для здоровья и жизни пешеходов!!
21:12:16 02-04-2025
какая необходимость, когда у нас остановки ОТ через 500 метров, а то и меньше? эта "необходимость" для малолетних дебилов и ни для кого больше! деревенские очень любят пьяные погонять и дети. это необходимо только тем, кто зарабатывает на этом!
09:31:14 03-04-2025
"в условиях современных городских реалий использование таких средств становится необходимостью" - ну ка обоснуйте ка такую необходимость. Я пока не вижу такого. Наоборот надо сгонять зажиревших салабонов с самокатов, дохлятин выращиваете, дыхалки нет вообще, на турнике висят как сосиски, ни разу подтянуться не могут, и это типо мальчики. У девок целлюлит уже в 17 лет и жирная задница по земле волочится. Пусть пешком больше ходят, какие самокаты.
09:42:46 03-04-2025
Нужно запретить прокатные самокаты, от них все беды. Вся статистика по ДТП с самокатами - это прокатчики. Частные самокаты вреда не приносят.
10:34:29 03-04-2025
Скутеры практически "вымерли", то же и самокаты ожидает, еще 2-3 года надо потерпеть )))