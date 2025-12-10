В Барнауле ввели режим повышенной готовности на месте повторного повреждения теплосети
Власти приняли решение привести в готовность пункты временного размещения для жителей нескольких домов
10 декабря 2025, 14:00, ИА Амител
В Барнауле из-за повреждения теплосети на улице Новоугольной в районе дома № 16а под ограничение теплоснабжения попали четыре многоквартирных двухэтажных дома и один частный, в которых проживают 94 человека, сообщает мэрия.
Первое повреждение произошло 9 декабря, в ходе аварийных работ бригадой было заменено 15 метров трубопровода, ночью 10 декабря теплоснабжение было восстановлено в полном объеме. Однако утром произошло повторное повреждение.
«Работы продолжаются. Будет заменено по 10 метров трубы на подающем и обратном трубопроводах. Привлечено 16 человек и пять единиц техники. Ориентировочное время окончания работ 18:00 часов», – рассказали в мэрии.
На территории дома введен режим повышенной готовности. Также принято решение привести в готовность пункты временного размещения на базе: АО "Колос" (ул. Молодежная, 25) и АО "Обь" (ул. Папанинцев, 96).
Сейчас ведется постоянный мониторинг температурного режима. Ситуация находится на особом контроле в администрации города и администрации Железнодорожного района.
По всем вопросам восстановления теплоснабжения в попавших под ограничение домах жители могут обращаться по телефонам:
- ЕДДС 29-91-88;
- дежурный администрации Железнодорожного района 62-56-95.
14:29:06 10-12-2025
По удивительному стечению обстоятельств почти все повреждения - в местах бурной имитации летней ремонтной деятельности
15:53:55 10-12-2025
А в чем магия режима"готовности" - это готово или вот-вот готово, или еще чуть-чуть и ... А-а-а!
Не не то..
Вероятно - хоп-хоп ничего...
Простебали и готово - режим!
20:42:42 10-12-2025
А когда на Брестской что-нибудь сделают. Второй день разрыто и тишина.