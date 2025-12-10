В Барнауле ввели режим повышенной готовности на месте повторного повреждения теплосети

Власти приняли решение привести в готовность пункты временного размещения для жителей нескольких домов

10 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

Повреждение теплосети в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле из-за повреждения теплосети на улице Новоугольной в районе дома № 16а под ограничение теплоснабжения попали четыре многоквартирных двухэтажных дома и один частный, в которых проживают 94 человека, сообщает мэрия.

Первое повреждение произошло 9 декабря, в ходе аварийных работ бригадой было заменено 15 метров трубопровода, ночью 10 декабря теплоснабжение было восстановлено в полном объеме. Однако утром произошло повторное повреждение.

«Работы продолжаются. Будет заменено по 10 метров трубы на подающем и обратном трубопроводах. Привлечено 16 человек и пять единиц техники. Ориентировочное время окончания работ 18:00 часов», – рассказали в мэрии.

На территории дома введен режим повышенной готовности. Также принято решение привести в готовность пункты временного размещения на базе: АО "Колос" (ул. Молодежная, 25) и АО "Обь" (ул. Папанинцев, 96).

Сейчас ведется постоянный мониторинг температурного режима. Ситуация находится на особом контроле в администрации города и администрации Железнодорожного района.

По всем вопросам восстановления теплоснабжения в попавших под ограничение домах жители могут обращаться по телефонам: