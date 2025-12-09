В Бийске из-за аварии на водопроводе затопило жилой квартал
Жители многоэтажек на улицах Ломоносова и Декабристов не могут выйти из подъездов из-за воды
09 декабря 2025, 10:12, ИА Амител
В Бийске прорыв водопровода привел к затоплению целого жилого квартала и подъезда ко второй городской больнице. На улицах Ломоносова и Декабристов образовались обширные подтопления, через которые жителям многоэтажек практически невозможно пройти, пишет Telegram-канал "Бийск 22".
По сообщениям местных жителей, вода стоит так высоко, что выйти из подъезда без резиновых сапог невозможно. Также подтоплен пешеходный подход к больнице на улице Чайковского. В результате аварии на этих улицах отключена холодная вода.
На месте работает аварийная бригада водоканала, которая занимается локализацией и устранением последствий прорыва. Причина инцидента и сроки восстановления водоснабжения уточняются.
Надо в Бийск сереброплавильный завод перенести и миллиард им обеспечен на ремонт труб. Просто пилить его будут не барнаульские, а байские чиновники.