В Барнауле задержали курьера, помогавшего похищать деньги ради ремонта своей квартиры

Юноша признался, что полученные средства переводил на указанные счета или отдавал неизвестным лицам, оставляя себе небольшой процент

29 мая 2026, 10:16, ИА Амител

В Барнауле задержали юношу / Фото: алтайское МВД

В Барнауле задержали 18-летнего жителя Новосибирской области, который помог мошенникам похитить 10 млн рублей у граждан четырех регионов России, сообщает алтайское МВД.

Молодой человек в одном из мессенджеров нашел работу курьера. Сначала по заданию куратора он отправился в Саранск, где забрал у 64-летнего мужчины почти 3,2 млн рублей под предлогом перевода на "безопасный счет".

«После этого приехал в Иваново и получил от 73-летней горожанки более 1,8 млн рублей под видом их дальнейшего декларирования. Далее поехал в Удмуртию, где похитил у 66-летней женщины почти 2 млн рублей, которые она отдала под теми же предлогами», — рассказали в ведомстве.

Конечной точкой маршрута стал Заринск, где 62-летний житель отдал парню 2,5 млн рублей, испугавшись "обвинений в госизмене".

Правоохранители оперативно установили автомобиль такси, на котором курьер прибыл в Алтайский край. После этого отправились в Новосибирск, задержали парня по месту жительства и доставили его в Барнаул для проведения следственных действий.

Юноша признался, что полученные средства переводил на указанные счета или отдавал неизвестным лицам, оставляя себе небольшой процент в качестве вознаграждения. Заработанные таким образом деньги он потратил на ремонт своей квартиры, пострадавшей от пожара.

Ранее студентку из ХМАО поймали в Алтайском крае при попытке забрать "похоронные" у пенсионерки. Во время допроса девушка заявила, что сама стала жертвой мошенников.