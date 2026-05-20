Слежка, следы и пароль. В Барнауле мошенника ловили как в закрученном шпионском триллере

В момент передачи денег правоохранители задержали мужчину, который на правильный пароль ответил условленной фразой

20 мая 2026, 10:23, ИА Амител

Слежка / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае полицейские помогли жительнице сохранить более 2 млн рублей, хотя она и не просила, а также в ходе продуманной операции поймали очень осторожного курьера мошенников, сообщает региональное МВД.

Захватывающая история началась с того, что в полицию поступила информация от руководителя одного из местных предприятий, который сообщил, что его работница сняла большую сумму денег и едет в Барнаул на такси, чтобы передать их якобы сотруднику ФСБ.

«Сотрудники оперативно установили контакты таксиста, немедленно связались с ним, объяснили ситуацию и дали указание повернуть назад. Таксист сообщил, что женщина, практически не прерываясь, разговаривает с кем-то по телефону и категорически отказывается возвращаться», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители выехали навстречу. Женщину привезли в отдел и убедили ее, что она чуть не стала жертвой мошенников.

Дальше с аферистами от имени женщины общались оперативники и договорились о встрече в Барнауле.

«Мошенники пытались проверить, нет ли рядом с жертвой полицейских, и запутывали следы. Ее заставили дважды поменять машины такси, при этом роль таксистов выполнили оперативники, и убедили поселиться в выбранную гостиницу», — отметили в МВД.

На следующий день женщина в определенное время и в конкретном месте встретилась с человеком, которому должна была передать деньги. Она сказала пароль, а он ответил условленной фразой.

В момент передачи денег правоохранители задержали курьера. Им оказался житель Новосибирска, который специально приехал в Барнаул, чтобы забрать 2 млн рублей и отправить своим кураторам. За свои услуги курьер должен был получить 30 тысяч рублей, еще 20 тысяч ему перечислили на такси от Новосибирска до Барнаула.

«Установлена его причастность к аналогичному преступлению в Томске. Жителю Новосибирска избрана мера пресечения в виде ареста», — добавили в ведомстве.

Ранее мошенники лишили денег жительницу Барнаула и заставили трудиться "на побегушках". Запуганная женщина стала курьером и забирала сбережения у других обманутых людей.