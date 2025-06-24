НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле загорелась крыша магазина "Магнит" из-за упавшего с балкона окурка

Возгорание локализовали

24 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле тушат горящую крышу у магазина "Магнит", пристроенного к девятиэтажному жилому дому. Крыша покрыта рубероидом.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, возгорание локализовали на площади 30 кв. м. На месте работают 27 пожарных, пять автоцистерн и две автолестницы.

До приезда спасателей здание самостоятельно покинули 10 человек.

"Предварительная причина произошедшего — неосторожное обращение с огнем: попадание окурка с балкона на крышу магазина", — уточнили в ведомстве.

Барнаул Происшествия

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

13:38:51 24-06-2025

Причина - свинота гадящая вокруг себя и превращающая окружающую среду в привычную для себя атмосферу

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:36:50 24-06-2025

Наказывать за окурки надо не штрафами а заставлять жрать их. Всё законно, по суду, без произвола, но не штраф платить а жрите своё д...мо.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гвоздь в крышку

15:10:42 24-06-2025

Гость (14:36:50 24-06-2025) Наказывать за окурки надо не штрафами а заставлять жрать их.... публично на площади позора, более действенно)))

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:01 24-06-2025

Это на Попова похоже? А окурочник поди уже зашкерился где-нибудь и будет всё отрицать...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:03:29 24-06-2025

Гость (14:53:01 24-06-2025) Это на Попова похоже? А окурочник поди уже зашкерился где-ни... Засветить и кинуть предьяву.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:14:53 24-06-2025

"Покрытие выполнено из рубероида."------ Какой рубероид, если это наплавляйка? И меня терзают смутные сомнения, что ни наплавляйка, ни рубероид от окурка не загорится.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:10:02 24-06-2025

Гость (21:14:53 24-06-2025) "Покрытие выполнено из рубероида."------ Какой рубероид, есл... Аналогично Ватсон (я про сомнения), от бычка не зажечь рубероид даже если специально раздувать.

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров