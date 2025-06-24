В Барнауле загорелась крыша магазина "Магнит" из-за упавшего с балкона окурка

Возгорание локализовали

24 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле тушат горящую крышу у магазина "Магнит", пристроенного к девятиэтажному жилому дому. Крыша покрыта рубероидом.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, возгорание локализовали на площади 30 кв. м. На месте работают 27 пожарных, пять автоцистерн и две автолестницы.

До приезда спасателей здание самостоятельно покинули 10 человек.

"Предварительная причина произошедшего — неосторожное обращение с огнем: попадание окурка с балкона на крышу магазина", — уточнили в ведомстве.