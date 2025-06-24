В Барнауле загорелась крыша магазина "Магнит" из-за упавшего с балкона окурка
Возгорание локализовали
24 июня 2025, 13:00, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле тушат горящую крышу у магазина "Магнит", пристроенного к девятиэтажному жилому дому. Крыша покрыта рубероидом.
Как сообщили в МЧС Алтайского края, возгорание локализовали на площади 30 кв. м. На месте работают 27 пожарных, пять автоцистерн и две автолестницы.
До приезда спасателей здание самостоятельно покинули 10 человек.
"Предварительная причина произошедшего — неосторожное обращение с огнем: попадание окурка с балкона на крышу магазина", — уточнили в ведомстве.
13:38:51 24-06-2025
Причина - свинота гадящая вокруг себя и превращающая окружающую среду в привычную для себя атмосферу
14:36:50 24-06-2025
Наказывать за окурки надо не штрафами а заставлять жрать их. Всё законно, по суду, без произвола, но не штраф платить а жрите своё д...мо.
15:10:42 24-06-2025
Гость (14:36:50 24-06-2025) Наказывать за окурки надо не штрафами а заставлять жрать их.... публично на площади позора, более действенно)))
14:53:01 24-06-2025
Это на Попова похоже? А окурочник поди уже зашкерился где-нибудь и будет всё отрицать...
21:03:29 24-06-2025
Гость (14:53:01 24-06-2025) Это на Попова похоже? А окурочник поди уже зашкерился где-ни... Засветить и кинуть предьяву.
21:14:53 24-06-2025
"Покрытие выполнено из рубероида."------ Какой рубероид, если это наплавляйка? И меня терзают смутные сомнения, что ни наплавляйка, ни рубероид от окурка не загорится.
22:10:02 24-06-2025
Гость (21:14:53 24-06-2025) "Покрытие выполнено из рубероида."------ Какой рубероид, есл... Аналогично Ватсон (я про сомнения), от бычка не зажечь рубероид даже если специально раздувать.