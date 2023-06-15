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В Барнауле запустили новую радиостанцию Radio Monte Carlo

Это радио для тех, кто хочет самого лучшего

15 июня 2023, 14:05, ИА Амител LjN8JtF7M

Запуск радиостанции Radio Monte Carlo в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Запуск радиостанции Radio Monte Carlo в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В краевой столице стало на одну радиостанцию больше. И на какую радиостанцию – Radio Monte Carlo (Радио Монте Карло). Это особенная музыкальная станция, которая не похожа на существующие ранее в Барнауле. Запуск провела Медиагруппа FM-Продакшн в четверг, 15 июня 2023 года.

Radio Monte Carlo в Барнауле звучит на волне 89,7 FM*.

"Нам, как самому крупному медиахолдингу за Уралом, интересно запускать особенные радиостанции, аналогов которым в городе еще нет. Monte Carlo как раз такое радио. Я уверен, что представители бизнеса и наши слушатели быстро и высоко оценят ее музыкальное и программное наполнение. Что символично, Барнаул – это 35-й город вещания Monte Carlo и у нас в холдинге она будет 35-я по счету", – отметил директор Медиагруппы FM-Продакшн Максим Соклаков.

Эта радиостанция предлагает особый формат музыки, сочетающий в себе изысканный стиль, элегантность и непревзойденную атмосферу. Радио позиционирует себя как одну из ведущих радиостанций для истинных ценителей качественной поп-музыки, а также в стиле джаз и лаундж. Monte Carlo – один из лидеров для премиум-аудитории с отменным вкусом.

"Мы рады сегодня быть причастными к старту Radio Monte Carlo в нашем городе. Для столицы Алтайского края это знаковое событие. Не часто у нас появляются проекты такого высокого уровня. Радиус вещания этой радиостанции будет порядка 45 км с высоким качеством передающего сигнала. Для слушателей это означает отличный прием в любой точке города и на ближайших территориях, а также отличное качество звука", – рассказал amic.ru директор филиала РТРС "Алтайский КРТПЦ" Сергей Мольков.

Radio Monte Carlo звучит для интеллектуальных и творческих личностей, ценящих изысканность и качество во всем. Для людей, стремящихся наслаждаться музыкой, которая вызывает положительные эмоции и эстетическое удовольствие. Они открыты для новых впечатлений и стремятся обогатить свою жизнь вдохновляющей и гармоничной музыкой. Radio Monte Carlo станет их верным спутником, помогая создавать атмосферу уюта и релаксации.

"Формат радиостанции представляет собой смесь музыки мирового класса – от современных до проверенных временем стильных и популярных треков и классических музыкальных и инструментальных произведений", – пояснила программный редактор радиостанции Александра Рязанова.

Monte Carlo начало вещание в России 14 февраля 2000 года на частоте 102,1 МГц. Сегодня это один из наиболее динамично развивающихся форматов РМГ (Русской Медиагруппы). Ежемесячный охват составляет около 5,6 млн человек**. В 2023 году сеть Monte Carlo будет насчитывать 35 городов.

Слушайте Radio Monte Carlo тут.
Группа в ВК.

*FM (ЭфЭм)

**Исследования Mediascope (Медиаскоп): Radio Index (Радио Индекс) – Россия 100+. Апрель – Сентябрь 2019

ИП Шаповалова А.Д.​

Комментарии 21

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Гость

14:54:23 15-06-2023

Постоянно слушал данную станцию в онлайн вещании. Наконец-то теперь и в эфире есть станция c отличающимся от 90% станций форматом.

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Гость

15:05:11 15-06-2023

Джаз- музыка толстых.

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Гость

15:09:16 15-06-2023

для премиум-аудитории с отменным вкусом --- да, в Барнауле именно такая аудитория. У нас тут у большинства отменный вкус и по зарплате премиум-класс

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Света

09:51:25 16-06-2023

Гость (15:09:16 15-06-2023) для премиум-аудитории с отменным вкусом --- да, в Барнауле и... вы недооцениваете горожан, ну или вам нужно сменить окружение

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Гость

15:10:23 15-06-2023

Да, хорошая радиостанция

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радиофан

15:33:30 15-06-2023

Хоть что-то хорошее в радиоэфире. Еще бы Релакс ФМ и Радио Рекорд.

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Алексей

15:40:54 15-06-2023

Ура, хоть где-то начнут крутить идеальную музыку для работы!!! Легкая, ненавязчивая, н при этом душевная

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Гость

16:00:23 15-06-2023

Алексей (15:40:54 15-06-2023) Ура, хоть где-то начнут крутить идеальную музыку для работы!... На работе работают, а не музыку слушают.

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Гость

15:42:53 15-06-2023

Ещё можно радио 7 на семи холмах. Вообще их давно онлайн слушаю, но иногда можно и по радио

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Гость

16:17:26 15-06-2023

Гость (15:42:53 15-06-2023) Ещё можно радио 7 на семи холмах. Вообще их давно онлайн слу... А ведь была она на 104,4 ФМ раньше! После «Столицы» и до «Ретро ФМ». В нулевых.

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Владимир

15:51:36 15-06-2023

Лучше верните радио Искатель!!!!!!

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Гость

15:52:52 15-06-2023

Радио ещё кто-то слушает? Битрейт ниже некуда, плейлист не меняется неделями и реклама через песню..... Это мазохизм какой-то... А, ещё же ведущие петросянят изо всех сил....

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Гость

16:05:11 15-06-2023

Гость (15:52:52 15-06-2023) Радио ещё кто-то слушает? Битрейт ниже некуда, плейлист не м... Золотые слова! На скрижали! Радио- для ленивых. Те, кто постоянно слушает радио, никогда в жизни не услышат по-настоящему великую музыку.

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Гость

13:05:33 16-06-2023

Гость (16:05:11 15-06-2023) Золотые слова! На скрижали! Радио- для ленивых. Те, кто пост... Судя по количеству минусов, аудитория амика и радио монтекарло- совершенно разные люди, либо, гопота умело маскируется под слушателей папакарло :)))

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Гость

16:20:09 15-06-2023

Гость (15:52:52 15-06-2023) Радио ещё кто-то слушает? Битрейт ниже некуда, плейлист не м... Какой битрейт на, простите, аналоговой ЧМ-станции? Туда ничто не мешает подать напрямую аналоговый источник — кассету, виниловую пластинку или живой концерт в студии (чем занимается Heart FM, например).

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Гость

16:16:27 15-06-2023

Гость (15:05:11 15-06-2023) Джаз- музыка толстых. ... Для вас есть радио «Шансон». Вешу 120 кило, обожаю шансон. Почему-то всегда ассоциируется с праздником, с застольем.

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Гость

16:23:44 15-06-2023

Гость (16:16:27 15-06-2023) Для вас есть радио «Шансон». Вешу 120 кило, обожаю шансон. П... Вы от дороги не отвлекайтесь и не забывайте пассажиров рассчитывать... :)

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Оля

10:46:02 16-06-2023

шикарное радио, слушала раньше только в Мск, там в бизнес-такси оно только играет. теперь можно у себя в машине включить, отличная музыка, ненавязчивая.

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Гость

12:16:48 16-06-2023

Оля (10:46:02 16-06-2023) отличная музыка, ненавязчивая. Это в музыке, несомненно, главное. Хотя, кому я это говорю...

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Гость

14:13:56 16-06-2023

Верните радио "Искатель". Было единственное нормальное.

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Гость

20:06:38 17-06-2023

Гость (14:13:56 16-06-2023) Верните радио "Искатель". Было единственное нормальное.... Скоро будет вам искатель, он победил на конкурсе

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