Это радио для тех, кто хочет самого лучшего

15 июня 2023, 14:05, ИА Амител LjN8JtF7M

Запуск радиостанции Radio Monte Carlo в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В краевой столице стало на одну радиостанцию больше. И на какую радиостанцию – Radio Monte Carlo (Радио Монте Карло). Это особенная музыкальная станция, которая не похожа на существующие ранее в Барнауле. Запуск провела Медиагруппа FM-Продакшн в четверг, 15 июня 2023 года.

Radio Monte Carlo в Барнауле звучит на волне 89,7 FM*.

"Нам, как самому крупному медиахолдингу за Уралом, интересно запускать особенные радиостанции, аналогов которым в городе еще нет. Monte Carlo как раз такое радио. Я уверен, что представители бизнеса и наши слушатели быстро и высоко оценят ее музыкальное и программное наполнение. Что символично, Барнаул – это 35-й город вещания Monte Carlo и у нас в холдинге она будет 35-я по счету", – отметил директор Медиагруппы FM-Продакшн Максим Соклаков.

Эта радиостанция предлагает особый формат музыки, сочетающий в себе изысканный стиль, элегантность и непревзойденную атмосферу. Радио позиционирует себя как одну из ведущих радиостанций для истинных ценителей качественной поп-музыки, а также в стиле джаз и лаундж. Monte Carlo – один из лидеров для премиум-аудитории с отменным вкусом.









Запуск радиостанции Radio Monte Carlo в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Мы рады сегодня быть причастными к старту Radio Monte Carlo в нашем городе. Для столицы Алтайского края это знаковое событие. Не часто у нас появляются проекты такого высокого уровня. Радиус вещания этой радиостанции будет порядка 45 км с высоким качеством передающего сигнала. Для слушателей это означает отличный прием в любой точке города и на ближайших территориях, а также отличное качество звука", – рассказал amic.ru директор филиала РТРС "Алтайский КРТПЦ" Сергей Мольков.

Radio Monte Carlo звучит для интеллектуальных и творческих личностей, ценящих изысканность и качество во всем. Для людей, стремящихся наслаждаться музыкой, которая вызывает положительные эмоции и эстетическое удовольствие. Они открыты для новых впечатлений и стремятся обогатить свою жизнь вдохновляющей и гармоничной музыкой. Radio Monte Carlo станет их верным спутником, помогая создавать атмосферу уюта и релаксации.

"Формат радиостанции представляет собой смесь музыки мирового класса – от современных до проверенных временем стильных и популярных треков и классических музыкальных и инструментальных произведений", – пояснила программный редактор радиостанции Александра Рязанова.

Monte Carlo начало вещание в России 14 февраля 2000 года на частоте 102,1 МГц. Сегодня это один из наиболее динамично развивающихся форматов РМГ (Русской Медиагруппы). Ежемесячный охват составляет около 5,6 млн человек**. В 2023 году сеть Monte Carlo будет насчитывать 35 городов.

Слушайте Radio Monte Carlo тут.

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*FM (ЭфЭм)

**Исследования Mediascope (Медиаскоп): Radio Index (Радио Индекс) – Россия 100+. Апрель – Сентябрь 2019

ИП Шаповалова А.Д.​

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