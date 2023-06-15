В Барнауле запустили новую радиостанцию Radio Monte Carlo
Это радио для тех, кто хочет самого лучшего
15 июня 2023, 14:05, ИА Амител LjN8JtF7M
В краевой столице стало на одну радиостанцию больше. И на какую радиостанцию – Radio Monte Carlo (Радио Монте Карло). Это особенная музыкальная станция, которая не похожа на существующие ранее в Барнауле. Запуск провела Медиагруппа FM-Продакшн в четверг, 15 июня 2023 года.
Radio Monte Carlo в Барнауле звучит на волне 89,7 FM*.
"Нам, как самому крупному медиахолдингу за Уралом, интересно запускать особенные радиостанции, аналогов которым в городе еще нет. Monte Carlo как раз такое радио. Я уверен, что представители бизнеса и наши слушатели быстро и высоко оценят ее музыкальное и программное наполнение. Что символично, Барнаул – это 35-й город вещания Monte Carlo и у нас в холдинге она будет 35-я по счету", – отметил директор Медиагруппы FM-Продакшн Максим Соклаков.
Эта радиостанция предлагает особый формат музыки, сочетающий в себе изысканный стиль, элегантность и непревзойденную атмосферу. Радио позиционирует себя как одну из ведущих радиостанций для истинных ценителей качественной поп-музыки, а также в стиле джаз и лаундж. Monte Carlo – один из лидеров для премиум-аудитории с отменным вкусом.
"Мы рады сегодня быть причастными к старту Radio Monte Carlo в нашем городе. Для столицы Алтайского края это знаковое событие. Не часто у нас появляются проекты такого высокого уровня. Радиус вещания этой радиостанции будет порядка 45 км с высоким качеством передающего сигнала. Для слушателей это означает отличный прием в любой точке города и на ближайших территориях, а также отличное качество звука", – рассказал amic.ru директор филиала РТРС "Алтайский КРТПЦ" Сергей Мольков.
Radio Monte Carlo звучит для интеллектуальных и творческих личностей, ценящих изысканность и качество во всем. Для людей, стремящихся наслаждаться музыкой, которая вызывает положительные эмоции и эстетическое удовольствие. Они открыты для новых впечатлений и стремятся обогатить свою жизнь вдохновляющей и гармоничной музыкой. Radio Monte Carlo станет их верным спутником, помогая создавать атмосферу уюта и релаксации.
"Формат радиостанции представляет собой смесь музыки мирового класса – от современных до проверенных временем стильных и популярных треков и классических музыкальных и инструментальных произведений", – пояснила программный редактор радиостанции Александра Рязанова.
Monte Carlo начало вещание в России 14 февраля 2000 года на частоте 102,1 МГц. Сегодня это один из наиболее динамично развивающихся форматов РМГ (Русской Медиагруппы). Ежемесячный охват составляет около 5,6 млн человек**. В 2023 году сеть Monte Carlo будет насчитывать 35 городов.
Слушайте Radio Monte Carlo тут.
Группа в ВК.
*FM (ЭфЭм)
**Исследования Mediascope (Медиаскоп): Radio Index (Радио Индекс) – Россия 100+. Апрель – Сентябрь 2019
ИП Шаповалова А.Д.Реклама
14:54:23 15-06-2023
Постоянно слушал данную станцию в онлайн вещании. Наконец-то теперь и в эфире есть станция c отличающимся от 90% станций форматом.
15:05:11 15-06-2023
Джаз- музыка толстых.
15:09:16 15-06-2023
для премиум-аудитории с отменным вкусом --- да, в Барнауле именно такая аудитория. У нас тут у большинства отменный вкус и по зарплате премиум-класс
09:51:25 16-06-2023
Гость (15:09:16 15-06-2023) для премиум-аудитории с отменным вкусом --- да, в Барнауле и... вы недооцениваете горожан, ну или вам нужно сменить окружение
15:10:23 15-06-2023
Да, хорошая радиостанция
15:33:30 15-06-2023
Хоть что-то хорошее в радиоэфире. Еще бы Релакс ФМ и Радио Рекорд.
15:40:54 15-06-2023
Ура, хоть где-то начнут крутить идеальную музыку для работы!!! Легкая, ненавязчивая, н при этом душевная
16:00:23 15-06-2023
Алексей (15:40:54 15-06-2023) Ура, хоть где-то начнут крутить идеальную музыку для работы!... На работе работают, а не музыку слушают.
15:42:53 15-06-2023
Ещё можно радио 7 на семи холмах. Вообще их давно онлайн слушаю, но иногда можно и по радио
16:17:26 15-06-2023
Гость (15:42:53 15-06-2023) Ещё можно радио 7 на семи холмах. Вообще их давно онлайн слу... А ведь была она на 104,4 ФМ раньше! После «Столицы» и до «Ретро ФМ». В нулевых.
15:51:36 15-06-2023
Лучше верните радио Искатель!!!!!!
15:52:52 15-06-2023
Радио ещё кто-то слушает? Битрейт ниже некуда, плейлист не меняется неделями и реклама через песню..... Это мазохизм какой-то... А, ещё же ведущие петросянят изо всех сил....
16:05:11 15-06-2023
Гость (15:52:52 15-06-2023) Радио ещё кто-то слушает? Битрейт ниже некуда, плейлист не м... Золотые слова! На скрижали! Радио- для ленивых. Те, кто постоянно слушает радио, никогда в жизни не услышат по-настоящему великую музыку.
13:05:33 16-06-2023
Гость (16:05:11 15-06-2023) Золотые слова! На скрижали! Радио- для ленивых. Те, кто пост... Судя по количеству минусов, аудитория амика и радио монтекарло- совершенно разные люди, либо, гопота умело маскируется под слушателей папакарло :)))
16:20:09 15-06-2023
Гость (15:52:52 15-06-2023) Радио ещё кто-то слушает? Битрейт ниже некуда, плейлист не м... Какой битрейт на, простите, аналоговой ЧМ-станции? Туда ничто не мешает подать напрямую аналоговый источник — кассету, виниловую пластинку или живой концерт в студии (чем занимается Heart FM, например).
16:16:27 15-06-2023
Гость (15:05:11 15-06-2023) Джаз- музыка толстых. ... Для вас есть радио «Шансон». Вешу 120 кило, обожаю шансон. Почему-то всегда ассоциируется с праздником, с застольем.
16:23:44 15-06-2023
Гость (16:16:27 15-06-2023) Для вас есть радио «Шансон». Вешу 120 кило, обожаю шансон. П... Вы от дороги не отвлекайтесь и не забывайте пассажиров рассчитывать... :)
10:46:02 16-06-2023
шикарное радио, слушала раньше только в Мск, там в бизнес-такси оно только играет. теперь можно у себя в машине включить, отличная музыка, ненавязчивая.
12:16:48 16-06-2023
Оля (10:46:02 16-06-2023) отличная музыка, ненавязчивая. Это в музыке, несомненно, главное. Хотя, кому я это говорю...
14:13:56 16-06-2023
Верните радио "Искатель". Было единственное нормальное.
20:06:38 17-06-2023
Гость (14:13:56 16-06-2023) Верните радио "Искатель". Было единственное нормальное.... Скоро будет вам искатель, он победил на конкурсе