Врачи рассказали о состоянии девушки, которую на остановке сбил пьяный водитель
Второму пострадавшему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась
12 октября 2023, 12:23, ИА Амител
Пострадавшая в ДТП на остановке девушка находится в тяжелом состоянии, пишет "КП-Барнаул".
Напомним, вечером 11 октября 32-летний пьяный водитель вылетел на трамвайную остановку на проспекте Красноармейском возле ТЦ "Первомайский" и сбил двух человек: 22-летнюю девушку и 18-летнего парня. Сам водитель не пострадал, хотя его автомобиль насквозь пробили элементы ограждения.
Парню оказали помощь на месте, девушку госпитализировали.
"Пациентка лежит в больнице с тяжелой сочетанной травмой. На данный момент состояние стабильно тяжелое, она находится в сознании", – рассказали в региональном Минздраве.
Алтайская прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Расследование уголовного дела поставлено на контроль.
12:32:17 12-10-2023
В любом случае после таких травм жизнь становится похожа на пожизненную пытку и скоращается в разы.
12:33:34 12-10-2023
Здоровья девушке!!!!!!!!!!!!!
12:59:42 12-10-2023
Тут иск о возмещении вреда здоровью стопроцентный. Возможно пожизненно платить придется
13:08:33 12-10-2023
Гость (12:59:42 12-10-2023) Тут иск о возмещении вреда здоровью стопроцентный. Возможно ... У нас государство алименты то обязать выплачивать не могут, а тут судя по машине вообще нечего взять.
13:19:59 12-10-2023
Гость (13:08:33 12-10-2023) У нас государство алименты то обязать выплачивать не могут, ... Вдруг по 200 тысяч в месяц будет получать. Половину сможет отдавать
13:06:48 12-10-2023
Статья 264 УК РФ, часть вторая, можно до 7 лет лишения свободы получить
13:32:54 12-10-2023
Посадить гада.!
13:47:03 12-10-2023
Его нужно просто переехать автомобилем на этом же месте. Загубил жизнь молодой девушке. Родичей нибудь отморозок. Сейчас начнутся искать пути как отмазать эту пьянь.
13:48:19 12-10-2023
Отследить какое наказание этот отморозок получит. Загладят.
14:06:56 12-10-2023
почему эти бухие твари сами не убиваются, а калечат и убивают других людей?!! надо восстановить справедливость и переехать урода туда-сюда на его же корыте.
14:43:08 12-10-2023
Элен без ребят (14:06:56 12-10-2023) почему эти бухие твари сами не убиваются, а калечат и убива... и переехать урода туда-сюда на его же корыте. ------- К сожалению не получится, его корыто уже никуда не сможет самостоятельно поехать, предлагаю его катком переехать.
15:02:37 12-10-2023
Гость (14:43:08 12-10-2023) и переехать урода туда-сюда на его же корыте. ------- К сож... Это корыто элементарно можно восстановить, повреждения не фатальные и лет 20 оно еще поездит
14:23:44 12-10-2023
Интересно, какое тут единство мнений, не как по Украине или Израилю. Значит есть то, что нас объединяет?
14:47:07 12-10-2023
Гость (14:23:44 12-10-2023) Интересно, какое тут единство мнений, не как по Украине или ... Ну как сказать единство. Многие тут вот предлагают водителя изувечить. Я против насилия и его пропаганды в любой форме, даже под предлогом справедливости. Это средневековое зверство уже, когда толпа требует "око за око". Безусловно, наказать нужно и очень строго, но так, как это делают люди, а не варвары.
17:18:37 12-10-2023
Гость (14:23:44 12-10-2023) Интересно, какое тут единство мнений, не как по Украине или ... Ну а как можно оправдать человека, который напился и сел за руль?
14:53:48 12-10-2023
Почему Барнаульское ГИБДД и Власть эту «подлянку» для водителей и пешеходов на трамвайных остановках не хочет устранить? Неужели нужна человеческая жертва жизнью в мирное время, чтобы устранить «косяк» в проектировании, исполнении и работе Госструктур? На данном месте и похожих местах по пр. Красноармейскому, за последние годы после «расширения» проезжей части улицы, произошло несколько ДТП. В месте данного ДТП есть недопустимые ошибки: 1. Пр. Красноармейский имеет ширину проезжей часть улицы для движения автомобилей в три ряда в обе стороны, а также для движения трамваев в две однопутные стороны. Трамвайные остановочные площадки по всей длине «выступают» на левую (третью) полосу для движения легкового транспорта. Это приводит к сужению левой (третьей) полосы. Это значит, что авто, движущееся по третьей (левой) полосе, должно перестроиться на другие полосы, так как авто по габаритным размерам не может уместиться на «зауженой» полосе. Кто проектировал, утверждал и выполнял проект по расширению пр. Красноармейского выполненного несколько лет назад «ЗАЛОЖИЛИ» такие аварийноопасные участки. 2. «Заужение» левой (третьей) полосы для автомобилей, на участке «трамвайной остановки» никак не обозначено на разметке проезжей части улицы. 3. «Заужение» левой (третьей) полосы для автомобилей, на участке «трамвайной остановки» никак не обозначено знаками «Конец полосы». 4. По краю участка «трамвайной остановки», по всей длине установлено «нестандартизованное» ограждение – которое является «препятствие» для авто движущемуся по левой (третьей) полосе. Данное препятствие не обозначено никакими «светоотражающими» знаками. Так что в данном ДТП много виновных, а не только водитель Тойоты. Косвенно виновные тоже понесут наказание?
16:35:58 12-10-2023
В таком возрасте девушка... она могла родить детей. А сейчас не известно, насколько пострадало ее здоровье, будет ли у нее возможность рожать детей. Так что пьяный водитель нанес ущерб не только здоровью человеку.
17:09:20 12-10-2023
14:53:48 12-10-2023. Совершенно прав, не снимая ответственности с алкаша, где органы- то? Это было предопределено,мина замедленного действия, не этот так кто нибудь другой и даже трезвый.