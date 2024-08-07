Как идет ремонт известного исторического дома в центре Барнаула и когда его закончат?
На реконструкцию здания власти Барнаула направили почти 46 млн рублей
07 августа 2024, 08:00, Антон Дегтярев
Капитальный ремонт дома на пр. Ленина, 67а, 1954 года постройки продолжится до января 2025 года. Запланировано восстановление дверных проемов входных узлов, крылец, цоколя, отмостки, балконов, входов в подвал, крыши и фасада здания. Об этом amic.ru рассказали в мэрии.
Какие работы уже провели?
Сейчас закончены работы на крыше, идет ремонт фасада с красной линии. При этом в результате работ облик дома сохранится, в том числе его декоративные элементы. Завершающим этапом станет покраска здания.
Сколько стоит ремонт?
Стоимость работ на объекте составит 45,9 млн рублей. Ремонтируют его по муниципальной программе "Барнаул – комфортный город" на 2015-2030 годы.
При этом запланирован и следующий этап реконструкции, которым станет замена инженерных коммуникаций. На это потратят около 10 млн рублей.
Зачем нужен ремонт?
Здание долго стояло без капремонта, поэтому у дома разрушился карниз, декоративные элементы, а также произошло локальное отслоение штукатурного слоя.
Еще в 2020 году экспертиза установила, что техническое состояние фасадов и крыши здания "ограниченно работоспособное", а общедомовых систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и отопления – "неудовлетворительное".
Найти подрядчика на реконструкцию здания дважды пытались еще в сентябре 2023 года, но тогда заявки на участие никто не подал и аукционы признали несостоявшимися. Однако в ноябре того же года подрядчика все-таки удалось найти.
09:26:23 07-08-2024
зато долги прощаем
10:44:32 07-08-2024
Нормально! Жильцы 100 лет не ремонтировали дом и теперь им бесплатно. С мы на крышу в хрущёбе собираем 8млн. с самих себя и все коммуникации починили за свой счёт. Дом тоже в центре. Оказывается надо ничего не делать , а только ныть да в СМИ писать. Вот мы лохи! Все барнаульцы, у кого старые дома - ничего не платИте, а больше жалуйтесь и вам сделают
11:29:04 07-08-2024
Гость (10:44:32 07-08-2024) Нормально! Жильцы 100 лет не ремонтировали дом и теперь им б... живу в таком же доме неподалеку и мы пишем много лет, представляете? и ничего не происходит! и на крышу нам посчитали не 8, а 22+ млн. тоже за свой счет все меняем.