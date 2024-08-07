Как идет ремонт известного исторического дома в центре Барнаула и когда его закончат?

На реконструкцию здания власти Барнаула направили почти 46 млн рублей

07 августа 2024, 08:00, Антон Дегтярев

Дом на пр. Ленина, 67а / Фото: amic.ru

Капитальный ремонт дома на пр. Ленина, 67а, 1954 года постройки продолжится до января 2025 года. Запланировано восстановление дверных проемов входных узлов, крылец, цоколя, отмостки, балконов, входов в подвал, крыши и фасада здания. Об этом amic.ru рассказали в мэрии.

Какие работы уже провели?

Сейчас закончены работы на крыше, идет ремонт фасада с красной линии. При этом в результате работ облик дома сохранится, в том числе его декоративные элементы. Завершающим этапом станет покраска здания.

Ремонт дома на пр. Ленина, 67а / Фото: Екатерина Смолихина

Сколько стоит ремонт?

Стоимость работ на объекте составит 45,9 млн рублей. Ремонтируют его по муниципальной программе "Барнаул – комфортный город" на 2015-2030 годы.

При этом запланирован и следующий этап реконструкции, которым станет замена инженерных коммуникаций. На это потратят около 10 млн рублей.

Ремонт дома на пр. Ленина, 67а / Фото: Екатерина Смолихина

Зачем нужен ремонт?

Здание долго стояло без капремонта, поэтому у дома разрушился карниз, декоративные элементы, а также произошло локальное отслоение штукатурного слоя.

Еще в 2020 году экспертиза установила, что техническое состояние фасадов и крыши здания "ограниченно работоспособное", а общедомовых систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и отопления – "неудовлетворительное".

Найти подрядчика на реконструкцию здания дважды пытались еще в сентябре 2023 года, но тогда заявки на участие никто не подал и аукционы признали несостоявшимися. Однако в ноябре того же года подрядчика все-таки удалось найти.