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Как идет ремонт известного исторического дома в центре Барнаула и когда его закончат?

На реконструкцию здания власти Барнаула направили почти 46 млн рублей

07 августа 2024, 08:00, Антон Дегтярев

Дом на пр. Ленина, 67а / Фото: amic.ru
Дом на пр. Ленина, 67а / Фото: amic.ru

Капитальный ремонт дома на пр. Ленина, 67а, 1954 года постройки продолжится до января 2025 года. Запланировано восстановление дверных проемов входных узлов, крылец, цоколя, отмостки, балконов, входов в подвал, крыши и фасада здания. Об этом amic.ru рассказали в мэрии.

Какие работы уже провели?

Сейчас закончены работы на крыше, идет ремонт фасада с красной линии. При этом в результате работ облик дома сохранится, в том числе его декоративные элементы. Завершающим этапом станет покраска здания.

Ремонт дома на пр. Ленина, 67а / Фото: Екатерина Смолихина

Сколько стоит ремонт?

Стоимость работ на объекте составит 45,9 млн рублей. Ремонтируют его по муниципальной программе "Барнаул – комфортный город" на 2015-2030 годы.

При этом запланирован и следующий этап реконструкции, которым станет замена инженерных коммуникаций. На это потратят около 10 млн рублей.

Ремонт дома на пр. Ленина, 67а / Фото: Екатерина Смолихина

Зачем нужен ремонт?

Здание долго стояло без капремонта, поэтому у дома разрушился карниз, декоративные элементы, а также произошло локальное отслоение штукатурного слоя.

Еще в 2020 году экспертиза установила, что техническое состояние фасадов и крыши здания "ограниченно работоспособное", а общедомовых систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и отопления – "неудовлетворительное".

Найти подрядчика на реконструкцию здания дважды пытались еще в сентябре 2023 года, но тогда заявки на участие никто не подал и аукционы признали несостоявшимися. Однако в ноябре того же года подрядчика все-таки удалось найти.

Барнаул ремонт исторические здания

Комментарии 3

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гость

09:26:23 07-08-2024

зато долги прощаем

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Гость

10:44:32 07-08-2024

Нормально! Жильцы 100 лет не ремонтировали дом и теперь им бесплатно. С мы на крышу в хрущёбе собираем 8млн. с самих себя и все коммуникации починили за свой счёт. Дом тоже в центре. Оказывается надо ничего не делать , а только ныть да в СМИ писать. Вот мы лохи! Все барнаульцы, у кого старые дома - ничего не платИте, а больше жалуйтесь и вам сделают

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Элен без ребят

11:29:04 07-08-2024

Гость (10:44:32 07-08-2024) Нормально! Жильцы 100 лет не ремонтировали дом и теперь им б... живу в таком же доме неподалеку и мы пишем много лет, представляете? и ничего не происходит! и на крышу нам посчитали не 8, а 22+ млн. тоже за свой счет все меняем.

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