Давно пора. В центре Барнаула начали ремонтировать известный исторический дом
Еще в 2020 году экспертиза признала проблемное состояние здания
01 августа 2024, 06:40, ИА Амител
В Барнауле ремонтируют четырехэтажный дом на пр. Ленина, 67а (пересечение с ул. Союза Республик), построенный в 1954 году. Сейчас рабочие приводят в порядок фасад и внутренний двор здания. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала на месте и посмотрела, как идет реконструкция.
"Сейчас делают дом на пр. Ленина, 67а. У него убирают старую облицовку и наносят новую. Внутренний двор уже почти сделали, сейчас работы идут на стороне Союза Республик. При этом рядом стоит дом № 67. Он тоже разваливается, но здание пока не ремонтируют", – рассказала фотокорреспондент.
Отметим, что о планах отремонтировать здание amic.ru сообщал в августе 2023 года. Тогда объект решили привести в порядок, после того как внимание к нему привлек архитектор Александр Деринг. Также еще в 2020 году экспертиза установила, что техническое состояние фасадов и крыши здания "ограниченно работоспособное", а общедомовых систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и отопления – и вовсе "неудовлетворительное".
В итоге в конце августа 2023 года мэрия объявила поиск подрядчика, который выполнит капремонт. По муниципальной программе "Барнаул – комфортный город" на 2015-2030 годы на это планировалось выделить 62,8 млн рублей.
По проектной документации было решено заменить в здании системы электро- и водоснабжения, водоотведения и отопления, отремонтировать цокольную часть стен; сделать защитный слой бетона балконных перекрытий, отмостку, а также козырьки над входами в подъезды.
Также подрядчика обязали заменить поврежденную кирпичную кладку, сбить старую штукатурку со стен и нанести отделочный слой заново. В проекте говорилось о том, чтобы цвет фасада был в один тон с домом на пр. Ленина, 67. А еще предполагался ремонт балконов, кровли, системы наружного водостока и замена поврежденных элементов крыши.
После завершения капремонта рабочие должны были уложить асфальтобетонное покрытие, а также растительный слой, покрытие из тротуарной плитки, демонтируемых при производстве работ по устройству отмостки. Тогда говорилось, что работы должны быть выполнены за пять месяцев.
Напомним, сейчас в Барнауле ремонтируют Молодежный театр Алтая. Работы должны закончить к 1 сентября. Прочитать об этом можно здесь.
09:13:33 01-08-2024
Главное, чтобы штукатурка не начала отваливаться через год. Как это было в прошлые разы.
11:13:45 01-08-2024
Согласен дома по 50 лет стояли и только начинала отваливаться штукатурка, а после "КАПИТАЛЬНОГО" ремонта, по "новым технологиям" фасад держится 2-3 года, а виноват старый советский дом...
Просто не соблюдают технологию, лепят на старую штукатурку новую, в это время старая от влаги нового слоя начинает отходить от кирпича...
11:16:30 01-08-2024
Была бы нормальная кровля и сливы, не было бы никаких проблем. А так... весной снег скидывать будут, всё раздолбят и опять всё потечет по стенам, но сливы и кровлю ремонтировать никто не будет..., управляйка скажет, что мы ни причем, у нас денег нет, ждите капитального ремонта...
11:59:51 01-08-2024
Прочитал заголовок и подумал, что ремонтируют/реставрируют усадьбы в старом городе.
Ну или 5-этажи 30-х годов в том же районе.
13:56:46 01-08-2024
Зайдите на экскурсию во двор дома № 67А по пр. Ленина,который капитально ремонтируют.Будете готовы морально к капремонту своего дома.
14:38:07 01-08-2024
Ещё бы на Ленина 73 обратили внимание, со стороны России, где большие балконы... Там облицовка осыпалась до кирпичей... А ведь тоже историческое здание, памятник архитектуры... Пока на балансе станкостроительного завода были зелёные дома, проблем не было. А потом никому не нужны стали... Позор...
22:48:38 01-08-2024
отвечаю что все будет вываливаться через год на бошки прохожих
22:50:14 01-08-2024
кажется кто то нашел деньгомойку получше пиления деревьев, мафия городская. кто тут у нас жилхоз? пишем на него в Генпрокуратуру. и ззеленхоз заодно
23:11:25 01-08-2024
Вы еще Анатолия, 87 не видели, Базис довел дом до нуля, администрация Центрального района с ним сейчас судится. Рук-ль Базиса, бывшая гражданка Казахстана, в 90х годах из обычного секретаря ЖЭУ, превратилась в собственника УК. Вот интересно, как она российское гражданство быстро получила в то время? Теперь уверенно разрушает дома в центре города.