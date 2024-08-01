Еще в 2020 году экспертиза признала проблемное состояние здания

01 августа 2024, 06:40, ИА Амител

Дом на пр. Ленина, 67а / Фото: Екатерина Смолихина

В Барнауле ремонтируют четырехэтажный дом на пр. Ленина, 67а (пересечение с ул. Союза Республик), построенный в 1954 году. Сейчас рабочие приводят в порядок фасад и внутренний двор здания. Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала на месте и посмотрела, как идет реконструкция.

"Сейчас делают дом на пр. Ленина, 67а. У него убирают старую облицовку и наносят новую. Внутренний двор уже почти сделали, сейчас работы идут на стороне Союза Республик. При этом рядом стоит дом № 67. Он тоже разваливается, но здание пока не ремонтируют", – рассказала фотокорреспондент.

Отметим, что о планах отремонтировать здание amic.ru сообщал в августе 2023 года. Тогда объект решили привести в порядок, после того как внимание к нему привлек архитектор Александр Деринг. Также еще в 2020 году экспертиза установила, что техническое состояние фасадов и крыши здания "ограниченно работоспособное", а общедомовых систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и отопления – и вовсе "неудовлетворительное".

Ремонт дома на пр. Ленина, 67а / Фото: Екатерина Смолихина

В итоге в конце августа 2023 года мэрия объявила поиск подрядчика, который выполнит капремонт. По муниципальной программе "Барнаул – комфортный город" на 2015-2030 годы на это планировалось выделить 62,8 млн рублей.

По проектной документации было решено заменить в здании системы электро- и водоснабжения, водоотведения и отопления, отремонтировать цокольную часть стен; сделать защитный слой бетона балконных перекрытий, отмостку, а также козырьки над входами в подъезды.

Также подрядчика обязали заменить поврежденную кирпичную кладку, сбить старую штукатурку со стен и нанести отделочный слой заново. В проекте говорилось о том, чтобы цвет фасада был в один тон с домом на пр. Ленина, 67. А еще предполагался ремонт балконов, кровли, системы наружного водостока и замена поврежденных элементов крыши.

Ремонт дома на пр. Ленина, 67а / Фото: Екатерина Смолихина

После завершения капремонта рабочие должны были уложить асфальтобетонное покрытие, а также растительный слой, покрытие из тротуарной плитки, демонтируемых при производстве работ по устройству отмостки. Тогда говорилось, что работы должны быть выполнены за пять месяцев.

Напомним, сейчас в Барнауле ремонтируют Молодежный театр Алтая. Работы должны закончить к 1 сентября. Прочитать об этом можно здесь.