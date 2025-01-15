Это в 2,5 раза больше, чем в настоящее время

15 января 2025, 13:32, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле желаемый уровень МРОТ (минимальный размер оплаты труда), по мнению жителей, должен составлять 54 400 рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"В сентябре 2024 года эта сумма была равна 53 200 руб., в декабре 2023 года – 41 100, а в августе того же года – 40 900 руб.", – говорится в исследовании.

Самые высокие ожидания у жителей Москвы, по мнению которых МРОТ должен составлять 61 800 рублей (сейчас – 32 916).

На второй позиции расположился Хабаровск, где жители хотели бы видеть "минималку" на уровне 59 000 рублей в месяц.

Третье место занял Санкт-Петербург. В этом городе желаемый МРОТ составляет 58 500 рублей (сейчас – 28 750).

Напомним, федеральный МРОТ в настоящий момент составляет 22 440 рублей, однако россияне уверены, что этого недостаточно.

Опрос проведен с 8 декабря 2024 года по 10 января 2025 года в 37 городах России с численностью от 500 тыс. человек среди экономически активного населения.