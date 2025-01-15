В Барнауле желаемый уровень МРОТ составляет 54 тысячи рублей
Это в 2,5 раза больше, чем в настоящее время
15 января 2025, 13:32, ИА Амител
В Барнауле желаемый уровень МРОТ (минимальный размер оплаты труда), по мнению жителей, должен составлять 54 400 рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"В сентябре 2024 года эта сумма была равна 53 200 руб., в декабре 2023 года – 41 100, а в августе того же года – 40 900 руб.", – говорится в исследовании.
Самые высокие ожидания у жителей Москвы, по мнению которых МРОТ должен составлять 61 800 рублей (сейчас – 32 916).
На второй позиции расположился Хабаровск, где жители хотели бы видеть "минималку" на уровне 59 000 рублей в месяц.
Третье место занял Санкт-Петербург. В этом городе желаемый МРОТ составляет 58 500 рублей (сейчас – 28 750).
Напомним, федеральный МРОТ в настоящий момент составляет 22 440 рублей, однако россияне уверены, что этого недостаточно.
Опрос проведен с 8 декабря 2024 года по 10 января 2025 года в 37 городах России с численностью от 500 тыс. человек среди экономически активного населения.
13:46:54 15-01-2025
Сегодняшние пенсия и средняя зарплата в сравнении и пересчёте с Советскими по курсу золота тогда и сегодня, должны составлять - пенсия 43 тр, и ср зп 56 тр!...
18:08:30 15-01-2025
Гость (13:46:54 15-01-2025) Сегодняшние пенсия и средняя зарплата в сравнении и пересчёт... И курсу доллара тогда и сегодня...
23:02:39 15-01-2025
Гость (18:08:30 15-01-2025) И курсу доллара тогда и сегодня...... Ну давай, спой песенку про 66 копеек. По такой цене продавали командировочным- по три доллара на день командировки. А спекулянты торговали долларами уже минимум по три р. Итого средняя зарплата 120 р= 40 баксов, а пенсия 70р- 23 доллара. Слабо нынче прожить на такие деньжищи? Джинсы 100р, напомню зарплата 120, или для пенса полторы пенсии. Шестерка жигулей 10 000 р= 80 полных зарплат. Сколько там у тебя, несчастного, зарплата? 30 000 то получаешь? Возьми у меня шестерку жигулей за 2,5 млн? Я скидку сделаю!
14:11:48 15-01-2025
- "В Барнауле желаемый уровень МРОТ составляет 54 тысячи рублей". Мечтать не вредно, но не того бога возжелали. Если такое сделают, то морковка цен, как была в переди осла, так и будет.
14:20:59 15-01-2025
Самые высокие ожидания у жителей Москвы, по мнению которых МРОТ должен составлять 61 800 рублей...
Так вот где сборище экстремистов и шатателей режима! В Москве!
20:57:20 15-01-2025
Гость (14:20:59 15-01-2025) Самые высокие ожидания у жителей Москвы, по мнению которых М... Ну, вполне логично, что там запросы больше - и расходы соответствующие, плюс столичные жители во всех странах отличаются своим снобизмом и запросами. На то и столица.
21:10:20 15-01-2025
Гость (20:57:20 15-01-2025) Ну, вполне логично, что там запросы больше - и расходы соотв... На что там расходы соответствующие запросам? На гулевания? Так не надо гулять... По продуктам, в обычных магазинах, цены практически аналогичные нашим.
Сын уехал в европейскую часть РФ, устроился в ту же контору, в которой работал у нас, на такую же должность. Зарплата выше на 40-50 тысяч. Чем такой сдвиг обусловлен? Тем, что ему дольше добираться? Так работодателю вообще класть на это. Продукты стоят столько же, как и у нас. Одежду он пока еще не покупал. Тут ничего не могу сказать, из дома увез. Почему разница в ЗП между европейской частью страны и азиатской? Условия работы одинаковы...
14:44:02 15-01-2025
Дурят нашего брата. В карман залезли и всё законно.
14:57:46 15-01-2025
Забыли единичку перед 54. Желаемая пенсия 154 тыс. Так как это просто МРОТ давно!
19:07:38 15-01-2025
17 тыс вполне достаточная сумма для жителей АК! Больше не надо.
19:39:11 15-01-2025
Нежных диванных мечтателей у нас всегда много было )
20:55:18 15-01-2025
Понятно, что все всегда хотят больше, так как инфляция, рост цен, просто хочется и т.д., но ещё ни разу хотелки не совпали с реальностью бытия и экономики. Интересно, сколько среди опрошенных людей, реально приносящих пользу краю и стране, а не просиживающих штаны в офисах или занимающихся махинациями по перепродаже чужого товара? Вот и будет ответ, почему экономика края в таком состоянии - работать-то на производстве или в с/х не очень кто рвётся, а зарплату высокую дай.
11:46:20 16-01-2025
Гость (21:10:20 15-01-2025) На что там расходы соответствующие запросам? На гулевания? Т... Я тоже сейчас живу в Москве и скажу что расходы на услуги в два раза больше. Один проезд только стоит 57 р.