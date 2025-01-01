В России с 1 января выросли МРОТ и пенсии
"Минималка" увеличилась на 3198 рублей
01 января 2025, 13:00, ИА Амител
С 1 января 2025 года в России вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и повысились пенсии.
Напомним, МРОТ увеличился на 16,6% – с 19 242 рублей до 22 440 рублей.
МРОТ – это минимальный размер оплаты труда, меньше которого платить запрещено. Однако если сотрудник трудится, например, на полставки, то указанный размер "минималки" будет в два раза меньше.
Страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам выросли на 7,3%. В 2024 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составлял 8134 рубля, теперь же – 8728 рублей.
В среднем страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2025 году составит более 24 тыс. рублей, а для работающих – около 20 тыс. рублей. Напомним, индексации пенсий работающим пенсионерам возобновили с 1 января.
15:10:13 01-01-2025
Маловато будет...
15:38:54 01-01-2025
Пенсия с сентября ни на копейку не увеличилась
16:31:28 01-01-2025
Бдыщ (15:38:54 01-01-2025) Пенсия с сентября ни на копейку не увеличилась... Значит у вас уже огромная пенсия.
17:44:25 01-01-2025
Бдыщ (15:38:54 01-01-2025) Пенсия с сентября ни на копейку не увеличилась... А почему у вас индексация в сентябре? У всех обычных пенсов с января.
18:57:15 01-01-2025
Выходит, "ошибочку" власть допустила, упразднив на N-ое число лет индексацию пенсий работающим пенсионерам (это какую же уйму денег успела им недоплатить!)? Теперь вроде как "раскаялась", однако, отменив допущенный ляп, отнюдь не компенсирует нанесённый ущерб, а лишь "милостиво" воздерживается обсчитывать впредь (да и то надолго ли?)...