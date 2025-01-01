НОВОСТИОбщество

В России с 1 января выросли МРОТ и пенсии

"Минималка" увеличилась на 3198 рублей

01 января 2025, 13:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 января 2025 года в России вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и повысились пенсии.

Напомним, МРОТ увеличился на 16,6% – с 19 242 рублей до 22 440 рублей.

МРОТ – это минимальный размер оплаты труда, меньше которого платить запрещено. Однако если сотрудник трудится, например, на полставки, то указанный размер "минималки" будет в два раза меньше.

Страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам выросли на 7,3%. В 2024 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составлял 8134 рубля, теперь же – 8728 рублей.

В среднем страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2025 году составит более 24 тыс. рублей, а для работающих – около 20 тыс. рублей. Напомним, индексации пенсий работающим пенсионерам возобновили с 1 января.

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

пенсии МРОТ

Комментарии 5

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Гость

15:10:13 01-01-2025

Маловато будет...

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Бдыщ

15:38:54 01-01-2025

Пенсия с сентября ни на копейку не увеличилась

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Musik

16:31:28 01-01-2025

Бдыщ (15:38:54 01-01-2025) Пенсия с сентября ни на копейку не увеличилась... Значит у вас уже огромная пенсия.

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Гость

17:44:25 01-01-2025

Бдыщ (15:38:54 01-01-2025) Пенсия с сентября ни на копейку не увеличилась... А почему у вас индексация в сентябре? У всех обычных пенсов с января.

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Гость

18:57:15 01-01-2025

Выходит, "ошибочку" власть допустила, упразднив на N-ое число лет индексацию пенсий работающим пенсионерам (это какую же уйму денег успела им недоплатить!)? Теперь вроде как "раскаялась", однако, отменив допущенный ляп, отнюдь не компенсирует нанесённый ущерб, а лишь "милостиво" воздерживается обсчитывать впредь (да и то надолго ли?)...

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