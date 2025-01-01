"Минималка" увеличилась на 3198 рублей

01 января 2025, 13:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 января 2025 года в России вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и повысились пенсии.

Напомним, МРОТ увеличился на 16,6% – с 19 242 рублей до 22 440 рублей.

МРОТ – это минимальный размер оплаты труда, меньше которого платить запрещено. Однако если сотрудник трудится, например, на полставки, то указанный размер "минималки" будет в два раза меньше.

Страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам выросли на 7,3%. В 2024 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составлял 8134 рубля, теперь же – 8728 рублей.

В среднем страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2025 году составит более 24 тыс. рублей, а для работающих – около 20 тыс. рублей. Напомним, индексации пенсий работающим пенсионерам возобновили с 1 января.