В барнаульских вузах рассказали о письмах, после которых эвакуировали студентов

Правоохранители уже проверили учебные заведения и не нашли взрывных устройств

20 марта 2023, 14:07, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле студенты двух вузов вернулись в учебные заведения после эвакуации из-за сообщений о минировании. Об этом amic.ru рассказали источники в учебных заведениях.

В понедельник утром, 20 марта, в Алтайском государственном техническом университете имени Ползунова (АлтГТУ) эвакуировали студентов после сообщения на электронную почту о взрывном устройстве. По этой же причине прошла эвакуация обучающихся в Барнаульском юридическом институте (БЮИ).

На данный момент правоохранители уже проверили учебные заведения и не нашли взрывных устройств. Студенты вернулись на занятия.

"Письмо о заложенном взрывном устройстве поступило на официальную почту университета в районе 11 часов утра. Сразу после этого было принято решение о незамедлительной эвакуации преподавателей и студентов всех учебных корпусов. Сотрудники спецслужб проверили все здания, ничего не нашли. Работы завершили к 13:30. В университет начали запускать с 14 часов", – рассказал собеседник из АлтГТУ.

Источник в БЮИ сообщил, что письмо с угрозой пришло на почту раньше, чем в АлтГТУ.

"Эвакуация была объявлена в 08:30. Провели работы, ничего не нашли, в районе 11:30 начали запускать в вуз", – отметил собеседник.

Напомним, также в Барнауле эвакуировали студентов Алтайской академии гостеприимства после сообщения о взрывном устройстве.