В барнаульском микрорайоне Солнечная Поляна остановят водовод ночью 25 июня

Водоснабжение не ограничат, но давление в кранах будет пониженным

23 июня 2025, 14:00, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В ночь с 24 на 25 июня в Барнауле заменят участок водопровода по улице Антона Петрова, 251. В связи с этим жители микрорайона Солнечная Поляна столкнутся с пониженным давлением в кранах. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Специалисты начнут плановые работы в 22:00 24 июня и завершат их до 06:00 25 июня. Для этого они остановят один из двух водоводов, обеспечивающих подачу холодной воды в микрорайон Солнечная Поляна. Холодное водоснабжение не отключат, однако барнаульцы могут отметить снижение давления в кранах.

"Чтобы свести к минимуму неудобства для жителей, мы специально запланировали ремонт на ночное время, когда отмечается наименьший водоразбор. Замена участка трубопровода позволит повысить надежность водоснабжения для 216 тысяч жителей микрорайона", – отметил главный инженер городского водоканала Евгений Чайкин.

Давление в водопроводе будет пониженным в границах следующих улиц: