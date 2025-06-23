В барнаульском микрорайоне Солнечная Поляна остановят водовод ночью 25 июня
Водоснабжение не ограничат, но давление в кранах будет пониженным
23 июня 2025, 14:00, ИА Амител
В ночь с 24 на 25 июня в Барнауле заменят участок водопровода по улице Антона Петрова, 251. В связи с этим жители микрорайона Солнечная Поляна столкнутся с пониженным давлением в кранах. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Специалисты начнут плановые работы в 22:00 24 июня и завершат их до 06:00 25 июня. Для этого они остановят один из двух водоводов, обеспечивающих подачу холодной воды в микрорайон Солнечная Поляна. Холодное водоснабжение не отключат, однако барнаульцы могут отметить снижение давления в кранах.
"Чтобы свести к минимуму неудобства для жителей, мы специально запланировали ремонт на ночное время, когда отмечается наименьший водоразбор. Замена участка трубопровода позволит повысить надежность водоснабжения для 216 тысяч жителей микрорайона", – отметил главный инженер городского водоканала Евгений Чайкин.
Давление в водопроводе будет пониженным в границах следующих улиц:
- Солнечная Поляна – Горская – квартал 953а – Космонавтов – 9-й Заводской – Калинина – Чеглецова – Ленина – Северо-Западная – Горно-Алтайская – 5-я Западная – 1-я Речная – 3-я Речная – Чеглецова – бульвар Медиков – Юрина – Покровская – 42-й Краснознаменной Бригады – 2-я Северо-Западная – Горьковский – Иртышский – Волгоградский – Советской Армии – Малахова – Антона Петрова – Новгородская – Энтузиастов – Панфиловцев – Попова – Сергея Семенова – Солнечная Поляна – Геодезическая – Павловский – Лиственничная – Облепиховая – Просторная – Геодезическая – Солнечная Поляна.
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