В барнаульском парке "Юбилейный" установили информационные стенды с подсветкой

Все работы, предусмотренные на этот год, в парке завершены

22 октября 2023, 17:27, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле перед главным входом в парк "Юбилейный" со стороны улицы Малахова установили четыре информационных стенда. Как сообщает пресс-центр мэрии, на двух можно почитать историческую справку, на остальных разместили схему парка и правила поведения на его территории.

Стенды подсветили – прочитать информацию на них можно и в вечернее время. Средства на изготовление стендов выделены из городского бюджета.

Напомним, что ранее для придания входной группе завершенного вида на ней установили объемные световые буквы "Парк Юбилейный". Все работы, предусмотренные на этот год, в парке завершены.