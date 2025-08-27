В барнаульском селе Власиха завершается перевод угольной котельной на природный газ

Стоимость реконструкции котельной составила около 100 млн рублей

27 августа 2025, 13:28, ИА Амител

Завершается перевод угольной котельной на природный газ / Фото: barnaul.org

В селе Власиха завершается реконструкция котельной, расположенной на улице Строительной, 16а. Ранее объект работал на угле, однако после завершения модернизации он будет переведен на природный газ. Такое решение позволит повысить надежность теплоснабжения и значительно снизить нагрузку на экологию, сообщает официальный сайт администрации.

Ход работ обсудили на выездном совещании, которое провел заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

В мероприятии приняли участие глава администрации Индустриального района Денис Летягин, заместитель председателя комитета по энергоресурсам и газификации города Артем Ситкин, руководитель Власихинской сельской администрации Александр Ананич, а также представители филиала "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК-Алтай". Среди них – заместитель директора Иннокентий Глушич, заместитель главного инженера по производству тепловой энергии Василий Гросс и начальник отдела реализации инвестиционных проектов Иван Немченко.

Работы ведутся в рамках подготовки к отопительному сезону 2025/2026 года. Котельная, построенная еще в 1982-м, давно нуждалась в обновлении. По словам Сергея Татьянина, в мае – июне текущего года специалисты провели комплексные испытания тепловых сетей и оборудования 32 муниципальных котельных. Все выявленные замечания на сегодняшний день устранены.

«Из 32 котельных уже 25 работают на природном газе. Переход на этот вид топлива дает нам возможность снизить выбросы и обеспечить стабильность теплоснабжения. Завершить все работы на объекте во Власихе планируется до 15 сентября», – подчеркнул заместитель главы администрации.

По информации Иннокентия Глушича, от данной котельной получают тепло и горячую воду десять многоквартирных домов, школа, детский сад, два частных домовладения и одно административное здание. Для этих потребителей перевод котельной на газ означает более качественное и надежное теплоснабжение.

Сейчас на объекте продолжаются основные работы: полностью демонтировано старое котельное и вспомогательное оборудование. На его месте специалисты монтируют новые котлы, дымовую трубу, насосы, системы автоматики и другое тепломеханическое оборудование.

Важно отметить, что реконструкция проводится в рамках концессионного соглашения между администрацией Барнаула и акционерным обществом "СГК-Алтай". Документ был заключен в 2019 году и предполагает комплексное обновление объектов теплоснабжения в городе.

Стоимость реконструкции котельной составляет около 100 миллионов рублей. По словам представителей компании, такие вложения оправданны: перевод на природный газ позволит сократить расходы на содержание объекта, снизить аварийность и обеспечить жителям более комфортные условия в отопительный сезон.