В барнаульском ТРЦ "Европа" посетителей эвакуировали из-за подозрительного предмета

16 мая в барнаульском торгово-развлекательном центре "Европа" эвакуировали посетителей. Причиной стала подозрительная банка, обнаруженная под легковым автомобилем у главного входа на парковке.

Территорию оцепили, на месте работают специалисты-взрывотехники и кинологи, сообщает Barnaul 22.

«Сотрудники охраны быстро эвакуировали людей и сразу же оградили место лентами. Всех выводили через боковые выходы, чтобы избежать прохода мимо этого автомобиля. Все прошло без паники и очень слаженно. Хорошо, что утром посетителей еще было немного. Началось все примерно в 10:30, сейчас ожидают прибытие кинологов. Сколько времени потребуется для проверки, пока неизвестно», — рассказала участница сообщества Елена.