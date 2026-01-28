В Белом доме над фото с внучкой президента США появился совместный снимок Путина и Трампа

Этот снимок ему лично прислал президент России

Фото: страница Элизабет Ландерс в соцсети X

В Белом доме разместили совместную фотографию президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа. Снимок появился над фотографией американского лидера с его внучкой. Об этом сообщила журналистка Элизабет Ландерс на своей странице в социальной сети X.

Как уточнила Ландерс, фотография была сделана во время переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись 15 августа 2025 года в Анкоридже, штат Аляска. Глава Белого дома заявил, что этот снимок ему лично прислал президент России.

Ранее во время визита на автомобильный завод Ford в Детройте Дональд Трамп ответил оскорбительным жестом на выкрик из толпы. Президент показал средний палец рабочему.