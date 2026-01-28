В Белом доме над фото с внучкой президента США появился совместный снимок Путина и Трампа
Этот снимок ему лично прислал президент России
28 января 2026, 10:28, ИА Амител
В Белом доме разместили совместную фотографию президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа. Снимок появился над фотографией американского лидера с его внучкой. Об этом сообщила журналистка Элизабет Ландерс на своей странице в социальной сети X.
Как уточнила Ландерс, фотография была сделана во время переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись 15 августа 2025 года в Анкоридже, штат Аляска. Глава Белого дома заявил, что этот снимок ему лично прислал президент России.
Ранее во время визита на автомобильный завод Ford в Детройте Дональд Трамп ответил оскорбительным жестом на выкрик из толпы. Президент показал средний палец рабочему.
11:37:52 28-01-2026
А у меня висит фотография Маркса, Энгельса и Ленина
11:48:01 28-01-2026
Голубые чтоли обои
12:41:45 28-01-2026
Гость (11:48:01 28-01-2026) Голубые чтоли обои... Это не обои, а дранка.
13:26:47 28-01-2026
Гость (12:41:45 28-01-2026) Это не обои, а дранка....
Фото на рельефную дранку? Смотрится колхозно
13:25:55 28-01-2026
Гость (11:48:01 28-01-2026) Голубые чтоли обои...
Вроде белые, но при определенном угле зрения отдают голубизной
15:40:11 28-01-2026
Гость (13:25:55 28-01-2026) Вроде белые, но при определенном угле зрения отдают голу...
Похоже что дверь ведёт на задний двор Белого дома