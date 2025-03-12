В Белом доме заявили, что Трамп поставил Зеленского на место
По словам пресс-секретаря, американский политик показал, что является "мастером заключения сделок" и "главным переговорщиком"
12 марта 2025, 14:39, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп поставил украинского лидера Владимира Зеленского на место. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News, об этом заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
Она отметила, что в Вашингтоне было много скептиков, однако Трамп показал, что является "мастером заключения сделок" и "главным переговорщиком".
"Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира", – рассказала Левитт.
Напомним, на переговорах 28 февраля Трамп утверждал, что Киев должен заключить мир и быть благодарным за оказанную Вашингтоном помощь. Встреча с Зеленским закончилась перепалкой, а украинский президент покинул Белый дом раньше времени.
По итогу встречи американской и украинской делегаций 11 марта в Саудовской Аравии Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможным продлением. Кроме того, Трамп заявил о готовности снова принять Зеленского в Белом доме.
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В Белом доме заявили, что Трамп поставил Зеленского на место --- а в Киеве заявили, что наоборот