Трамп готов снова принять Зеленского в Белом доме

Он отметил, что в сравнении с последним визитом разница будет большой

12 марта 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: Dave Sherrill / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности снова принять украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

На вопрос журналистов о том, пригласит ли Трамп Зеленского в Белый дом, он ответил положительно:

"Конечно, безусловно<...>"Я думаю, что большая разница по сравнению с последним визитом, который вы наблюдали в Овальном кабинете", – подчеркнул американский лидер.

Напомним, на переговорах 28 февраля Трамп утверждал, что Киев должен заключить мир и быть благодарным за оказанную Вашингтоном помощь. Зеленский же настаивал на предоставлении гарантий безопасности Украине. Встреча в Белом доме закончилась раньше времени. Затем президент США заявил, что украинский лидер не готов к миру, а подобным поведением проявил к США неуважение.

По итогу встречи американской и украинской делегаций 11 марта в Саудовской Аравии Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможным продлением. Также в ближайшее время стороны условились подписать сделку о совместной разработке полезных ископаемых на Украине. Вашингтон пообещал Киеву возобновить военную помощь и передачу разведданных.