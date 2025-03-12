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Трамп готов снова принять Зеленского в Белом доме

Он отметил, что в сравнении с последним визитом разница будет большой

12 марта 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: Dave Sherrill / unsplash.com
Фото: Dave Sherrill / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности снова принять украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

На вопрос журналистов о том, пригласит ли Трамп Зеленского в Белый дом, он ответил положительно:

"Конечно, безусловно<...>"Я думаю, что большая разница по сравнению с последним визитом, который вы наблюдали в Овальном кабинете", – подчеркнул американский лидер.

Напомним, на переговорах 28 февраля Трамп утверждал, что Киев должен заключить мир и быть благодарным за оказанную Вашингтоном помощь. Зеленский же настаивал на предоставлении гарантий безопасности Украине. Встреча в Белом доме закончилась раньше времени. Затем президент США заявил, что украинский лидер не готов к миру, а подобным поведением проявил к США неуважение.

По итогу встречи американской и украинской делегаций 11 марта в Саудовской Аравии Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможным продлением. Также в ближайшее время стороны условились подписать сделку о совместной разработке полезных ископаемых на Украине. Вашингтон пообещал Киеву возобновить военную помощь и передачу разведданных.

США украина Дональд Трамп

Комментарии 8

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Гость

12:32:47 12-03-2025

Не верю в мир.

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Гость

12:50:25 12-03-2025

А Путина не хочет принимать ?

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Гость

12:52:42 12-03-2025

готов снова принять --- вторая попытка. Есть надежда, что опять не получится

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Musik

13:16:51 12-03-2025

Гость (12:52:42 12-03-2025) готов снова принять --- вторая попытка. Есть надежда, что оп... я так вындовс налажываю обычно.

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Горожанин.

12:56:33 12-03-2025

А Трамп нам и Путину на кой сдался с его непредсказуемой политикой и фюрерскими закидонами.

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Гость

13:03:40 12-03-2025

Горожанин. (12:56:33 12-03-2025) А Трамп нам и Путину на кой сдался с его непредсказуемой пол... Был Байден, с украинским фюрером стоял плечом плечу. Пословица есть, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Или из двух зол

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холмс

13:28:19 12-03-2025

попытка номер два
клоун снова устроет комедь
как он не поймет что с такими по человечески вообще разговаривать бесполезно
чтобы с таким говорить и он понимал его надо пинать после каждого слова
ну или сразу высечь до рубцов и после разговаривать помахивая плетью

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Гость

17:14:26 12-03-2025

Трамп готов снова принять Редкоземельского в Белом доме...

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