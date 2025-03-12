Трамп готов снова принять Зеленского в Белом доме
Он отметил, что в сравнении с последним визитом разница будет большой
12 марта 2025, 12:30, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности снова принять украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
На вопрос журналистов о том, пригласит ли Трамп Зеленского в Белый дом, он ответил положительно:
"Конечно, безусловно<...>"Я думаю, что большая разница по сравнению с последним визитом, который вы наблюдали в Овальном кабинете", – подчеркнул американский лидер.
Напомним, на переговорах 28 февраля Трамп утверждал, что Киев должен заключить мир и быть благодарным за оказанную Вашингтоном помощь. Зеленский же настаивал на предоставлении гарантий безопасности Украине. Встреча в Белом доме закончилась раньше времени. Затем президент США заявил, что украинский лидер не готов к миру, а подобным поведением проявил к США неуважение.
По итогу встречи американской и украинской делегаций 11 марта в Саудовской Аравии Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможным продлением. Также в ближайшее время стороны условились подписать сделку о совместной разработке полезных ископаемых на Украине. Вашингтон пообещал Киеву возобновить военную помощь и передачу разведданных.
12:32:47 12-03-2025
Не верю в мир.
12:50:25 12-03-2025
А Путина не хочет принимать ?
12:52:42 12-03-2025
готов снова принять --- вторая попытка. Есть надежда, что опять не получится
13:16:51 12-03-2025
Гость (12:52:42 12-03-2025) готов снова принять --- вторая попытка. Есть надежда, что оп... я так вындовс налажываю обычно.
12:56:33 12-03-2025
А Трамп нам и Путину на кой сдался с его непредсказуемой политикой и фюрерскими закидонами.
13:03:40 12-03-2025
Горожанин. (12:56:33 12-03-2025) А Трамп нам и Путину на кой сдался с его непредсказуемой пол... Был Байден, с украинским фюрером стоял плечом плечу. Пословица есть, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Или из двух зол
13:28:19 12-03-2025
попытка номер два
клоун снова устроет комедь
как он не поймет что с такими по человечески вообще разговаривать бесполезно
чтобы с таким говорить и он понимал его надо пинать после каждого слова
ну или сразу высечь до рубцов и после разговаривать помахивая плетью
17:14:26 12-03-2025
Трамп готов снова принять Редкоземельского в Белом доме...