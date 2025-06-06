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В Бийске дети с лежаками приходят к фонтанам, чтобы позагорать и освежиться

Некоторые городские фонтаны превратились уже в настоящий пляж

06 июня 2025, 14:40, ИА Амител

Фонтан в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фонтан в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Бийске дети, несмотря на запреты, в жару приходят к фонтанам, чтобы поплескаться в холодной воде, а взрослые в это время в основном сидят на лавочках, пишет "Бийский рабочий".

"У фонтанов, которые расположены рядом с соцобъектами, малышню хотя бы есть кому гонять. Бдительные вахтеры часто выходят и делают замечания", – отмечает издание.

Как рассказал обслуживающий фонтаны подрядчик, купаться в фонтанах строго запрещено. Рядом неоднократно размещали предупреждающие таблички с надписями, но их быстро срывают.

"Некоторые городские фонтаны превратились уже в настоящий пляж. Например, к фонтану на АБ дети приходят уже подготовленными, с полотенцами и даже лежаками", – пишет издание.

По словам подрядчика, порой взрослые сами приходят с маленькими детьми к фонтанам, раздевают их, чтобы те не намочили одежду, и отправляют купаться. К большим фонтанам приходят даже с надувными кругами и матрасами.

Власти Барнаула ранее напомнили жителям, что городские фонтаны не предназначены для купания. На каждом из них установлена табличка о соответствующем запрете.

Бийск дети

Комментарии 7

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Кхм...

14:44:47 06-06-2025

Недорабатывает полиция. Столько штрафов бесплатно купается...

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Гость

14:44:50 06-06-2025

А потом взрослые будут орать - дитятко покалечилось/подхватило заразу. Тупые что...

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Musik

14:46:50 06-06-2025

и чё - полиция оцепит и будет защищять?
больше похоже на отмазку - типа мы же еслифчё вас предупреждали?

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Гость

16:41:52 06-06-2025

да-да, всех штрафовать, родителей на вид, с собранием коллектива, как Афоню))
это же надо, дети в жару в фонтан зелезли

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Гость

17:40:40 06-06-2025

сифилисом заболеют (или чем похуже) - перестанут, штош. Напротив краевой администрации вон и то купаются. и там же мочатся и плюют туда и ...пр.

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Гость

00:16:29 07-06-2025

А вы ценник видели на частных пляжах в городе?🙄

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Гость

11:32:49 07-06-2025

Машин не мерено,вот и возите своих дитечек купаться ,куда положено.Безусловно,гораздо быстрее отправить их к фонтану.А что случится,так ещё и денежку можно будет срубить-не обеспечили ребёнку безопасность .в фонтане.

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