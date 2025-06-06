В Бийске дети с лежаками приходят к фонтанам, чтобы позагорать и освежиться
Некоторые городские фонтаны превратились уже в настоящий пляж
06 июня 2025, 14:40, ИА Амител
В Бийске дети, несмотря на запреты, в жару приходят к фонтанам, чтобы поплескаться в холодной воде, а взрослые в это время в основном сидят на лавочках, пишет "Бийский рабочий".
"У фонтанов, которые расположены рядом с соцобъектами, малышню хотя бы есть кому гонять. Бдительные вахтеры часто выходят и делают замечания", – отмечает издание.
Как рассказал обслуживающий фонтаны подрядчик, купаться в фонтанах строго запрещено. Рядом неоднократно размещали предупреждающие таблички с надписями, но их быстро срывают.
"Некоторые городские фонтаны превратились уже в настоящий пляж. Например, к фонтану на АБ дети приходят уже подготовленными, с полотенцами и даже лежаками", – пишет издание.
По словам подрядчика, порой взрослые сами приходят с маленькими детьми к фонтанам, раздевают их, чтобы те не намочили одежду, и отправляют купаться. К большим фонтанам приходят даже с надувными кругами и матрасами.
Власти Барнаула ранее напомнили жителям, что городские фонтаны не предназначены для купания. На каждом из них установлена табличка о соответствующем запрете.
14:44:47 06-06-2025
Недорабатывает полиция. Столько штрафов бесплатно купается...
14:44:50 06-06-2025
А потом взрослые будут орать - дитятко покалечилось/подхватило заразу. Тупые что...
14:46:50 06-06-2025
и чё - полиция оцепит и будет защищять?
больше похоже на отмазку - типа мы же еслифчё вас предупреждали?
16:41:52 06-06-2025
да-да, всех штрафовать, родителей на вид, с собранием коллектива, как Афоню))
это же надо, дети в жару в фонтан зелезли
17:40:40 06-06-2025
сифилисом заболеют (или чем похуже) - перестанут, штош. Напротив краевой администрации вон и то купаются. и там же мочатся и плюют туда и ...пр.
00:16:29 07-06-2025
А вы ценник видели на частных пляжах в городе?🙄
11:32:49 07-06-2025
Машин не мерено,вот и возите своих дитечек купаться ,куда положено.Безусловно,гораздо быстрее отправить их к фонтану.А что случится,так ещё и денежку можно будет срубить-не обеспечили ребёнку безопасность .в фонтане.