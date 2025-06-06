В Бийске дети с лежаками приходят к фонтанам, чтобы позагорать и освежиться

Некоторые городские фонтаны превратились уже в настоящий пляж

06 июня 2025, 14:40, ИА Амител

Фонтан в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Бийске дети, несмотря на запреты, в жару приходят к фонтанам, чтобы поплескаться в холодной воде, а взрослые в это время в основном сидят на лавочках, пишет "Бийский рабочий".

"У фонтанов, которые расположены рядом с соцобъектами, малышню хотя бы есть кому гонять. Бдительные вахтеры часто выходят и делают замечания", – отмечает издание.

Как рассказал обслуживающий фонтаны подрядчик, купаться в фонтанах строго запрещено. Рядом неоднократно размещали предупреждающие таблички с надписями, но их быстро срывают.

"Некоторые городские фонтаны превратились уже в настоящий пляж. Например, к фонтану на АБ дети приходят уже подготовленными, с полотенцами и даже лежаками", – пишет издание.

По словам подрядчика, порой взрослые сами приходят с маленькими детьми к фонтанам, раздевают их, чтобы те не намочили одежду, и отправляют купаться. К большим фонтанам приходят даже с надувными кругами и матрасами.

Власти Барнаула ранее напомнили жителям, что городские фонтаны не предназначены для купания. На каждом из них установлена табличка о соответствующем запрете.