В Бийске катание на питбайке закончилось травмами для подростка

В настоящее время обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции

14 мая 2026, 15:08, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Скорая помощь (Бийск)"

В Бийске 16-летний подросток попал в больницу после ДТП с питбайком. Авария произошла днем 13 мая на улице Малоугреневской. О происшествии сообщили в Max-канале Станции скорой медицинской помощи Бийска.

На место ДТП выезжала бригада скорой помощи. Медики оказали юноше помощь на месте происшествия, после чего доставили его в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

Медики напомнили, что питбайки предназначены только для использования на специальных трассах и закрытых площадках. Выезд на дороги общего пользования на такой технике запрещен.