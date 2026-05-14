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В Бийске катание на питбайке закончилось травмами для подростка

В настоящее время обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции

14 мая 2026, 15:08, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Скорая помощь (Бийск)"
Место происшествия / Фото: "Скорая помощь (Бийск)"

В Бийске 16-летний подросток попал в больницу после ДТП с питбайком. Авария произошла днем 13 мая на улице Малоугреневской. О происшествии сообщили в Max-канале Станции скорой медицинской помощи Бийска.

На место ДТП выезжала бригада скорой помощи. Медики оказали юноше помощь на месте происшествия, после чего доставили его в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

Медики напомнили, что питбайки предназначены только для использования на специальных трассах и закрытых площадках. Выезд на дороги общего пользования на такой технике запрещен.

«Разрешая подростку выезжать на улицы, родители не только рискуют получить административный штраф, но и подвергают жизнь и здоровье своего ребенка серьезной опасности», — подчеркнули специалисты.

Бийск ДТП дети мотоциклы
       

Комментарии 5

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Гость

15:39:37 14-05-2026

родителей жесточайше прессовать за такое воспитание

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Афиноген

16:07:17 14-05-2026

Видать сын не нужен. Раз купили ему самоликвидатор.

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Гость

08:53:14 15-05-2026

Афиноген (16:07:17 14-05-2026) Видать сын не нужен. Раз купили ему самоликвидатор. ...
А ты сына ростишь для последующих утех с ним?

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Гость

16:28:42 14-05-2026

это не любимые дети.. ну или еще нарожают

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Гость

09:55:56 15-05-2026

У нас в Борзовой заимке что они творят готовы на спину запрыгнуть ни старикам ни детям на улицу нивыти . ГАИ только показалась во всех группах прячьтесь ГАИ. Жалко потом заних невинных людей.

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