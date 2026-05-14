В Бийске катание на питбайке закончилось травмами для подростка
В настоящее время обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции
14 мая 2026, 15:08, ИА Амител
В Бийске 16-летний подросток попал в больницу после ДТП с питбайком. Авария произошла днем 13 мая на улице Малоугреневской. О происшествии сообщили в Max-канале Станции скорой медицинской помощи Бийска.
На место ДТП выезжала бригада скорой помощи. Медики оказали юноше помощь на месте происшествия, после чего доставили его в больницу в состоянии средней степени тяжести.
В настоящее время обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.
Медики напомнили, что питбайки предназначены только для использования на специальных трассах и закрытых площадках. Выезд на дороги общего пользования на такой технике запрещен.
«Разрешая подростку выезжать на улицы, родители не только рискуют получить административный штраф, но и подвергают жизнь и здоровье своего ребенка серьезной опасности», — подчеркнули специалисты.
15:39:37 14-05-2026
родителей жесточайше прессовать за такое воспитание
16:07:17 14-05-2026
Видать сын не нужен. Раз купили ему самоликвидатор.
08:53:14 15-05-2026
Афиноген (16:07:17 14-05-2026) Видать сын не нужен. Раз купили ему самоликвидатор. ...
А ты сына ростишь для последующих утех с ним?
16:28:42 14-05-2026
это не любимые дети.. ну или еще нарожают
09:55:56 15-05-2026
У нас в Борзовой заимке что они творят готовы на спину запрыгнуть ни старикам ни детям на улицу нивыти . ГАИ только показалась во всех группах прячьтесь ГАИ. Жалко потом заних невинных людей.