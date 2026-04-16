За "игрушку" могут наказать. После ДТП мать юного мотоциклиста осудили по уголовной статье

Суд постановил конфисковать мотоцикл

16 апреля 2026, 13:00, ИА Амител

Два мальчика на мотоцикле / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Иркутской области суд привлек к уголовной ответственности женщину, чей несовершеннолетний сын стал участником смертельного ДТП на мотоцикле. Ей назначили наказание в виде принудительных работ после того, как подросток без прав совершил наезд на пешеходов, пишет "Российская газета".

Как сообщает Госавтоинспекция МВД России, 31-летняя жительница Тулунского района приобрела мотоцикл своему 13-летнему сыну в начале июня прошлого года. По данным следствия, мальчик регулярно пользовался техникой, не имея ни водительских навыков, ни законных оснований для управления.

15 июня в поселке железнодорожной станции Шуба подросток сбил двух 16-летних девушек. Одна из них скончалась от полученных травм по пути в больницу.

После происшествия семью поставили на профилактический учет. Мать привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также за передачу управления лицу, не имеющему прав. Материалы были направлены в суд.

В итоге мировой суд признал женщину виновной по статье 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни"). Ей назначили шесть месяцев принудительных работ в исправительном центре с удержанием 10% заработка. Кроме того, суд постановил конфисковать мотоцикл.

Отмечается, что уголовное наказание не отменяет административной ответственности, предусмотренной за передачу управления транспортом подростку.

Согласно действующим правилам, управлять мопедом или легким мотоциклом разрешено с 16 лет при наличии водительских прав, а полноценным мотоциклом — только с 18 лет. При этом питбайки могут использоваться без прав, но их эксплуатация на дорогах общего пользования запрещена.

Как отмечает адвокат Сергей Радько, статья 151.2 УК РФ изначально касается действий, представляющих опасность для самого ребенка, а не окружающих.

«Ребенок может упасть с велосипеда, с самоката, со скейта. За это тоже родителей надо привлекать к уголовной ответственности? Это похоже на открытие ящика Пандоры, когда родителей можно будет наказывать уголовной статьей за любой подарок ребенку, который суду покажется опасным», — отметил он.

По его словам, дальнейшая судебная практика по таким делам будет зависеть от того, как суды будут трактовать применение этой нормы.

Ранее сообщалось, что на Алтае подросток без прав на мотоцикле устроил ДТП с УАЗом. Пассажир мотоцикла получил перелом ноги и был госпитализирован.